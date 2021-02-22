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تعليم

مدير تعليم مطروح يعتمد جدول امتحانات التعليم الفنى والمدرسة النووية بالضبعة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:34 م
جداول امتحانات التعليم
جداول امتحانات التعليم الفنى
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ايمن محمود
اعتمد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول «نصف العام» لمدارس التعليم الفنى ، على مستوى المحافظة والمدرسة النووية بالضبعة للعام الحالى  2020/2021، والتي ستبدأ اعتبارًا من يوم 27 فبراير .


وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ، أن امتحانات التعليم الفنى لسنوات النقل بكافة اقسامة تبدء من يوم 27 فبراير وتستمر حتى 11 مارس ، مضيفا أن مدرس الضبعة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية ستبدأ امتحانات الصف الاول بها فى الفترة من 27 فبراير وحتى 3 مارس، بينما تبدء امتحانات الصف الثانى  بالمدرسة يوم 6 وحتى 9  مارس ، وتبدأ امتحانات الصف الثالث بمدرسة  الضبعة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية يوم 27 فبراير وتنتهى فى 2 مارس .

واشار إلى أنه تم مراعاة كافة التعليمات الوزارية خلال وضع جداول الامتحانات، مع التنبية على تطبيق كافة الاجراءات الااحترازية والوقائية لضمان سلامة الطلاب ، كما تم التنبية على ضرورة ان تكون الاسئلة خالية من الغموض وواضحة تيسيرا على الطلاب .

من ناحية اخرى أوضح عاطف سلامة ، أن مجلس أمناء النجيلة قام بتطهير وتعقيم المدارس استعدادًا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالتعاون بين الإدارة التعليمية وذلك في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وقدم وكيل الوزارة الشكر لرئيس أمناء النجيلة لتعاونه المثمر مع تعليم مطروح ومساهماته البارزة في تطهير وتعقيم جميع المؤسسات التعليمية بمدينة النجيلة والقري والنجوع التابعة خلال العام الدراسي الحالي  لضمان سلامة وأمان أبنائنا الطلاب والعاملين .
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