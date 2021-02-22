بطرق مختلفة.. 3 طرق سريعة لعمل الكفتة المشوية

يمكنك عمل الكفتة المشوية ب خطوات سهلة وسريعة وإليك طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت ومقادير التحضير لأمهر الشيفات.



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كفتة الحاتى







مقادير كفتة مشوية

لحمة مفرومة

دهن مفروم

بصل مبشور

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

بيضة

بقسماط

جيلاتين

زيت

ملح

فلفل اسود

فحم

أسياخ شيش





-التقديم

سلطة طحينة

خبز بلدي

بقدونس





طريقة تحضير كفتة مشوية:

-خلط اللحمة المفرومة مع البصل والقرفة والزنجبيل والبيضة والبقسماط والجيلاتين والزيت والملح والفلفل في الكبة.

-يصنع من الخليط أصابع كفتة حول أسياخ الشيش.

-وتشوى جيدا من جميع الجهات.

-وتقدم مع الطحينة والخبز والبقدونس.

الكفتة المشوية للشيف نجلاء الشرشابى



المقادير

لحم مفروم

بصل

بهارات

زيت

ملح فلفل أسود

لية

طماطم

فلفل اخضر

بقدونس

طريقة عمل الكفتة المشوية بمكونات اقتصادية

- من الممكن الاعتماد على الخضراوات أو الحبوب الكاملة مثل العدس والفريك والأرز وغيرها لتحضير أصابع كفتة غنية ومغذية، ولكن يجب الانتباه أن يتم سلقها وتسويتها جيدًا قبل إضافتها لباقي مكونات الكفتة.

- لتعزيز طعم ومذاق اللحم بالكفتة الاقتصادية، يجب الاهتمام بإضافة بهارات اللحم ضمن الخلطة وتركها قليلًا في الثلاجة حتى تتجانس ويتضح طعمها.

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رول الكفتة بالجبنة للشيف اميرة شنب



مقادير رول الكفتة بالجبنة

لحمة مفرومة

صوص باربكيو

دبس رمان

ملح فلفل أسود

قرفة

بصل

بهارات

جوزة الطيب

توست

بابريكا

جبنة موتزاريلا

جبنة جودة

ثوم

بيض



طريقة تحضير رول الكفتة بالجبنة



* يخلط التوست المقطع مع ملح وفلفل وقرفة وجوزة الطيب والبابريكا ويضاف إليه البيض والزعتر والباربكيو ودبس الرمان في الكبة

* يضاف البصل والثوم في الكبة مع البهارات وخليط التوست

* تضاف اللحمة المفرومة إلى الخليط وتقلب جيدًا

* يرفع الخليط على ورق زبدة ويحشى بالجبنة و ترفع في قالب الفرن تحت الشواية



* تدهن بخليط الباربكيو ودبس الرمان و تدخل الفرن حتى تنضج تمامًا





