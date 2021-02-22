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تعليم

عميد هندسة القاهرة يكشف موعد الامتحانات العملية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:56 م
هندسة القاهرة
هندسة القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية هندسة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول التحريرية والعملية والإجراءات الاحترازية المتبعة خلال فترة الامتحانات. 

وقال الدكتور حسام عبد الفتاح خلال تصريح لـ صدى البلد، إن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لم يتم تغييرها ولكن سيتم ترحيل الموعد اسبوع طبقا لقرار مجلس والوزراء بالإضافة الى الامتحانات ستكون حضوريا بالكلية وليست اونلاين، مؤكدا أن الامتحانات العملية ستقام طبقا للجدول المعلن. 


وأشار "عبد الفتاح"، إلى أن الكلية ستقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما سيتم تعقيم وتطهير أماكن تواجد الطلاب بشكل مستمر. 

وعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري أمس السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

وأكد المجلس، على بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.

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