برلمانية: إقامة مدينة للحرفيين تسهم في تعزيز كفاءة العمالة غير المدربة و توفير البنية التحتية

عبرت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن استحسانها بشأن ما تقدم به النائب حشمت أبو حجر عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لإقامة مدينة للحرفيين، قائلة:" مقترح جيد من شأنه الإسهام في تعزيز موقف مصر الكبير ، وذلك من خلال تشغيل العديد من المصانع ، و توفير العمالة أيضًا".





وأشارت " متى " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إلى أن هناك الكثير من العمالة المصرية غير المدربة، وهذه الفكرة ستعمل على تعزيز كفائتهم وتدريبهم علي مستوي عال من المهنية والحرفية، بشكل يسهم في الإستغناء عن استيراد العمالة من الخارج ، مشيرة إلى أن إذا تم عمل استثمار صناعي كان أم تجاري وكان المستثمر مصريا، سيسهم ذلك في توفير فرص عمل جديدة للشباب ، إضافة إلي توفير البنية التحتية بهذه الأماكن وتشجيع الناس علي العمل بأماكن كانت مغلقة في السابق.





وتابعت حديثها قائلة: " أننا دوما حريصين علي إنشاء مدارس صناعية بجانب المصانع لكي تكون قادرة علي إخراج جيل مؤهل صناعيًا للعمل بشتى المجالات، مؤكدة على أنه ليس هناك دولة يرتفع اقتصادها بدون صناعة أو زراعة ولابد من معرفة ما يتوجب علينا صناعته ومن أيادي مصرية أصيلة، معقبة:" من باب أولى بذل الجهود لجعل المواطن المصري يقوم بصناعة كل احتياجاته، ونستورد فقط المنتجات التي لا نقدر علي تصنيعها بأرض مصر، وسيكون مردود ذلك إيجابيا لتفادي مواجهة أية أزمات محتملة، وخير دليل على ذلك أزمة كورونا والتي بسببها أغلقت أبواب الاستيراد امام كافة الدول خوفًا من احتمالية حملها للفيروس".





جاء ذلك بعد أن تقدم النائب حشمت أبو حجر ، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء مدينة حرفية لدائرة البساتين ودار السلام لمواجهة مشكلة البطالة لدى الشباب داخل المنطقة، لإحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، لافتا إلى أن معدل البطالة بين شباب البساتين ودار السلام مرتفع للغاية ولا بد من تدخل الحكومة والاسراع في اقامة هذه المدينة مع تشجيع شباب البساتين ودار السلام في تملك وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.





وطالب النائب حشمت أبو حجر أن تكون هذه المدينة الحرفية خارج الكتلة السكنية للحفاظ على الحرفيين المهرة أصحاب الحرف داخل منطقة البساتين ودار السلام، مؤكدًا أن هذه المنطقة لديها عمالة على مستوى كبير من المهنية في مختلف المنتجات والصناعات الحرفية.





كما طال بالتخلص من القمامة والمخلفات الصلبة خاصة داخل الأماكن الشعبية بجنوب القاهرة بصفة عامة وداخل البساتين ودار السلام بصفة خاصة، قائلاً:" لا يعقل أن يكون هناك 4 ملايين مواطن داخل البساتين وهناك أكوام من القمامة يصعب التخلص منها، مطالبًا من الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإنشاء مشروعات صناعية لتدوير القمامة قبل إغلاق المدافن، خاصة أن حى البساتين يعانى بشدة من التخلص من القمامة.