طلال أبو غزالة: زيارة ماكرون إلى لبنان تحكمها المصالح

قال الدكتور طلال أبو غزالة المفكر الاقتصادي الكبير، إن التاريخ يوضح الصراع بين أمريكا والصين وروسيا كعدو في أوروبا.





وكشف أبو غزالة خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، عن حوار سابق بينه وبين رئيس أمريكا الأسبق كارتر حيث قال له تعليقا على بعض القرارات: «أمريكا ليس لها قلب وإحساس لأحد وأنا أعمل عند الشعب الأمريكي».





أشار أبو غزالة، أنه في علم السياسية والاقتصاد لا يوجد ما يسمي بدول تحبنا أو دول تكرهنا؛ مؤكدا أن خير دليل على ذلك أن أمريكا تحكم مواقفا مع الدول المصالح المشتركة.



