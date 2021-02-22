في حواره مع أحمد موسى.. طلال أبو غزالة يكشف الصراع الأمريكي الصيني وتقدم الاقتصاد المصري عالميا

حل الخبير الاقتصادي طلال أبو غزالة ضيفا على الإعلامي أحمد موسى؛ ببرنامجه على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد.





وسيشهد الحديث نهوض الاقتصاد المصري، والمشروعات القومية وأزمة كورونا؛ الصراع الأمريكي الصيني؛ والعملات الأجنبية وغيرها من الأمور المهم ومنها...









قال الدكتور طلال أبو غزالة المفكر الاقتصادي، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تتحكم في الإنترنت على مستوى العالم، ولن تسمح أبدا بوجود إنترنت بديل يتحكم فيه أحد غيرها مثل الصين.





وأكد أبو غزالة خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، لن ينتهي الإرهاب في العالم إذا لم يتم حوكمة الإنترنت؛ ويجب وضع مراقبة على الإنترنت لمواجهة الإرهاب.





وأشار إلى أنه زار أحد المواقع بأمريكا حيث اكتشف أن كل بيانات الإنترنت موجودة على سيرفرات في هذا المكان.













قال الدكتور طلال أبو غزالة المفكر الاقتصادي الكبير، إن التاريخ يوضح الصراع بين أمريكا والصين وروسيا كعدو في أوروبا.





وكشف أبو غزالة خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، عن حوار سابق بينه وبين رئيس أمريكا الأسبق كارتر حيث قال له تعليقا على بعض القرارات: «أمريكا ليس لها قلب وإحساس لأحد وأنا أعمل عند الشعب الأمريكي».

















قال الدكتور طلال ابو غزالة المفكر الاقتصادي الكبير، أن التاريخ يوضح الصراع بين أمريكا والصين وروسيا؛ والتاريخ والجغرافيا هما ما يقرران مستقبل الدول.









كشف ابو غزالة خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن صعود الصين يشكل تهديدا للمصالح الأمريكية في العالم، موضحا أن العالم العربي مجرد أدوات في الصراع الصيني الأمريكي.













قال الدكتور طلال أبو غزالة المفكر الاقتصادي الكبير، إنه طالب بضرورة الاهتمام بالاقتصاد المصري بالتوازي مع صحة الإنسان، موضحا أن مصر والصين سوف يحققان نموا في الناتج القومي لأنهما اهتما بالاقتصاد بالتوازي مع صحة الإنسان.





وأشار أبو غزالة خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى» إلى أن الدولة التي حافظت على أجيالها واقتصادها نجحت في مواجهة كورونا؛ منوها إلى أن الدول التي لم تهتم بالاقتصاد في أزمة كورونا سيعاني مواطنوها بعد ذلك من الجوع.

















قال الدكتور طلال أبو غزالة المفكر الاقتصادي الكبير، إن المعرفة الرقمية هي إنتاج العقل البشري وفعله مؤسس فيسبوك من التحكم في رئيس أمريكا السابق ترامب يؤكد أهمية المعرفة.





وأكد أبو غزالة خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه يعترض على التقارير الدولية التي تنتقد الزيادة السكانية؛ و الاستثمار المستقبلي سوف يكون في القوة البشرية.





وتابع أبو غزالة،«الزيادة السكانية في مصر هي زيادة في الإنتاج الفكري والمعرفي».

















قال الدكتور طلال أبو غزالة المفكر الاقتصادي الكبير، إن الاقتصاد المصري سوف يصبح السادس عالميا خلال الـ10 سنوات القادمة، موضحا أن الاقتصاد المصري ليس سهلا مثل الاقتصادات الصغيرة.





وأضاف أبو غزالة خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « تضحية المواطن المصري سوف تنعكس عليه وعلى أولاده وأحفاده ومستقبله ورفاهيته»؛ مطالبا الإعلام المصري بضرورة توضيح تلك الأمور إلى الشعب المصري.

















قال الدكتور طلال ابو أبوغزاله المفكر الاقتصادي الكبير، ان مصر دولة تهمني وتهم كل عربي لانها الدولة الأكبر في تاريخ المنطقة؛ موضحا ان مصر هي محور مستقبل الوطن العربي.



