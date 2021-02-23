فوائد غير متوقعة للفراولة

تنتشر الفراولة فى الأسواق فى الوقت الحالى، ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص ولكن قلة قليلة هى التى تعرف فوائد الفراولة، لذلك نكشف عنها.

منع الالتهاب

بفضل كمية فيتامين سي العالية الموجودة في الفراولة ، يمكن أن تساعد في تقليل ومنع الالتهابات في الجسم. يمكن أن تسبب الالتهابات المتزايدة جميع أنواع المشاكل الصحية ، مثل مرض السكري وحتى الأمراض العقلية.

بكتيريا الأمعاء الجيدة

شيء آخر يحتوي على الفراولة بكثرة هو الألياف القابلة للذوبان. هذا شيء عظيم لمحاربة الجوع ، ولكن ليس فقط. كما أنه يحافظ على صحة البكتيريا الطبيعية في أمعائك. تعد البكتيريا جزءًا كبيرًا من صحة الإنسان ، عقليًا وجسديًا ، لذا فإن تناول ما يكفي من الألياف والحفاظ على صحة الأمعاء أمر بالغ الأهمية.

تعزيز جهاز المناعة

نظرًا لأن لها خصائص مقاومة للالتهابات ، فإن هذه الفاكهة تساعد أيضًا جهاز المناعة عندما يقاوم أي نوع من العدوى. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية يمكن أن تسبب الكثير من الالتهابات ، وتبطئ جهاز المناعة وتمنعك من الشفاء.

تعزيز امتصاص المغذيات

نظرًا لأن الفراولة تحتوي على كل تلك الألياف التي ذكرناها ، فيمكنها أيضًا المساعدة في امتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة الأخرى التي تناولناها. من خلال القيام بذلك ، تساعد هذه التوت في مقدار الغذاء الذي تحصل عليه من ما تأكله وكذلك التوت نفسه.

انخفاض الكوليسترول

يمكن أن يساعد تناول المزيد من الفراولة قلبك أيضًا! فهي تساعد في تقليل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (المعروف أيضًا بالنوع السيئ) ، مما يساعد بدوره في تقليل تراكم الترسبات في الشرايين.

انخفاض ضغط الدم

نظرًا لأنها تحارب ارتفاع الكوليسترول ، تساعد الفراولة أيضًا قلبك عن طريق خفض ضغط الدم. وهذا بدوره سيقلل من فرص إصابتك بمشاكل في القلب في المستقبل.

صحة الجهاز العصبي

بالإضافة إلى جميع الفيتامينات التي تحتوي عليها الفراولة ، فهي غنية بالمعادن أيضًا. المعادن مثل البوتاسيوم والمنغنيز ، على سبيل المثال. هذه مفيدة للجهاز العصبي من خلال المساعدة في توصيل الإشارات الكهربائية التي يحملها.

