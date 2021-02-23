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مرأة

نشرة الصحة والمرأة .. سعر وماركة ساعة عمرو دياب .. طريقة عمل الأكلات الرسمية في الشتاء .. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:01 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد، مجموعة أخبار هامة في مجالات الصحة والمرأة،  خلال الساعات الماضية، يمكن التعرف عليها خلال التقرير التالي.


تتعرض البلاد اليوم والفترة المقبلة لموجة كبيرة من الطقس البارد، حيث انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وسقوط الأمطار وثلوج، وأبرز من يعاني في هذا الجو، هم مرضى الجيوب الأنفية.


العدس من الأكلات الشتوية التي تساعد على تدفئة الجسم، وتقوية المناعة في فصل الشتاء، فهو مليء بالعناصر الغذائية، لاحتوائه على مكونات طبيعية كالبصل والطماطم والجزر والليمون.


كشفت العديد من الدراسات والأبحاث العلمية، أن فيروس كورونا يستمر تأثيره حتى بعد التعافي لمدة تطول عن 6 أشهر، على جميع أعضاء  الجسم، وليس فقط الجهاز التنفسي.


تصدر الفنان عمرو دياب مؤشر البحث جوجل، بعد طرح إعلانه الجديد عن العطر، على أنغام أغنية "وانا معاك"، والتي قام بتصويرها في دبي بعدسة المخرج طارق العريان.


أضرار فيتامين D الصحية، حذرت كل من الدكتورة "ناتاليا أوكلينا"، وزميلتها الدكتورة "لاريسا ألكسييفا"، من المخاطر الصحية التي يمكن أن يواجهها هواة تناول فيتامين D.

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