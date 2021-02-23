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تعليم

ضمن تدابير مواجهة كورونا.. مسحات لكافة طلبة وطالبات المدن الجامعية بـ "عين شمس"

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:12 م
جانب من المسحة
جانب من المسحة
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حسام الفقي
 بدأ اليوم الثلاثاء قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس تحت إشراف الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، وبرئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب   في خطوة غير مسبوقة على مستوى الجامعات المصرية اجراء مسحات كاملة للطلبة والطالبات المقيمين في قطاع المدن الجامعية ( طلبة - طالبات ) والبالغ عددهم 3285 طالب وطالبة وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة للمدن الجامعية والإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة عين شمس .

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يهدف هذا الإجراء للتأكد من سلامة جميع الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية تزامنًا مع  بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول الأسبوع القادم  ، وتأتى خطة عمل المسحات فى ظل اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التحفظية حيث يتم عمل مسحات لمجموعات قليلة العدد تجنبا للإختلاط بين الأعداد الكبيرة.

حيث بدأ اليوم اجراء مسحة كاملة لكافة الطلاب الوافدين المقيمين بالمدن الجامعية فقد تم عمل مسحات لعدد (41 ) طالبة وافدة مقيمات بالمدينة الرئيسية للطالبات بمصر الجديدة ، كما تم إجراء مسحات لعدد ( 4 ) طلاب من طلاب المنح مقيمين بالمدينة الجامعية طلبة و ( 107 ) طالب من الطلاب الوافدين مقيمين بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية وذلك نظرا لاستمرار إقامة الطلاب الوافدين بالمدن الجامعية منذ بداية العام الدراسى وعدم مغادرتهم لها حتى الآن وحرصًا على الاطمئنان على سلامتهم قبل الاختلاط بباقى الطلاب المصريين الذى من المقرر إعادة تسكيينهم بالمدن الجامعية خلال الايام القادمة. 

ومن المقرر أن يشهد غدًا الأربعاء 24/2/2021 عمل مسحات للطلاب ذووى الاحتياجات الخاصة والمكفوفين .

وخلال الايام القادمة سيتم عمل مسحات لجميع طلاب المدن الجامعية وفقا لجداول تسكينهم قبل امتحاناتهم بفترة قصيرة للتأكد من خلوهم من فيروس (كوفيد-19) وذلك حرصا من الإدارة على سلامتهم وسلامة جميع العاملين بالمكان.

تأتى هذه الاجراءات إحساسا بمبدأ المسئولية من قبل إدارة جامعة عين شمس تجاه أبنائها من طلاب وطالبات المدن لتوفير إقامة مناسبة لهم قبل بداية الامتحانات وتوفير كافة سبل الإعاشة وكافة سبل تأمينهم صحيا وطبيا ودراسيا وذلك استمرارا لما تنتهجه الإدارة الحالية تجاه سلامة أبنائها الطلبة والطالبات والعاملين بها.
ضمن تدابير مواجهة كورونا.. مسحات لكافة طلبة وطالبات المدن الجامعية بـ "عين شمس"
ضمن تدابير مواجهة كورونا.. مسحات لكافة طلبة وطالبات المدن الجامعية بـ "عين شمس"
ضمن تدابير مواجهة كورونا.. مسحات لكافة طلبة وطالبات المدن الجامعية بـ "عين شمس"
ضمن تدابير مواجهة كورونا.. مسحات لكافة طلبة وطالبات المدن الجامعية بـ "عين شمس"
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