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تكنولوجيا

إل جي تنفي شائعة إيقاف تطوير هاتف LG Rollable

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:01 م
هاتف LG Rollable
هاتف LG Rollable
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شيماء عبد المنعم
نفى متحدث باسم شركة إل جي، التقرير الصادر من وكالة يونهاب للأنباء، والذي ذكر أن الشركة الكورية الجنوبية أوقفت تطوير هاتف LG Rollable القابل للف.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قال المتحدث الرسمي باسم شركة إل جي "يمكنني أن أنكر بشدة أن أي قرار من هذا القبيل بشأن منتجات الهاتف المحمول المستقبلية".


وأوضح المتحدث، أن الشركة لم تقرر إيقاف تطوير هاتفها القابل للتمديد، ولكنه لم يوضح أيضًا ما إذا كانت شركته مستمرة في إنتاج هاتفها الذي كشفت عنه ضمن مؤتمر CES. 

ويأتي هذا الرد عقب نشر تقرير يفيد بأن الشركة قد توقف  تطوير هاتف ذكي بشاشة قابلة للف، نظرا لأن إل جي تتكبد خسارة كبيرة في مجال تصنيع الهواتف الذكية.

وأفاد تقرير وكالة يونهاب، بأن الشركة طلبت من موردي قطع الغيار، بما في ذلك شركة صناعة الشاشات الصينية BOE، تأجيل مشروع تطوير خط إنتاج قطع غيار هاتفها الذكي القابل للف.

وذكرت شبكة TheElec، أن الشركة تدرس الخروج من أعمال الهاتف المحمول، وهو ما نفته LG في البداية، ولكن كشفت تقارير لاحقة أن الشركة تجري محادثات مع مشترٍ محتمل، ولم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن هذه الصفقة.

وحتى إذا توقفت شركة LG عن تصنيع الهواتف الذكية بنفسها، فلن تخرج تماما من إنتاج الهواتف المحمولة، فقد كشفت مؤخرا عن قيامها بتطوير شاشات قابلة للطي لشركة آبل Apple الأمريكية، وتصنع الشركة أيضًا جزءًا من لوحات OLED المستخدمة في سلسلة iPhone 12.

الجدير بالذكر أن هاتف LG Rollable، سيستخدم شاشة فريدة مرنة مطورة من نوع OLED، قابلة لتغيير حجمها التي تمتد لتتحول إلى شاشة حاسب لوحي بدلا من شاشة هاتف ذكي، وتساعد عملية التمدد والانكماش على توفير مساحة شاشة أكبر.
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