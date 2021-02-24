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حوادث

التحفظ على 3 أطنان دواجن فاسدة في حملة بطوخ

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:35 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة القليوبية بالتحفظ على 3 طن دواجن غير صالحة تم ضبطها فى حملة تموينية استهدفت أماكن عرض وبيع وتخزين اللحوم في نطاق مركز ومدينة طوخ.

وكانت حملة تموينية قد استهدفت أماكن بيع اللحوم بمركز طوخ وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع اللحوم في نطاق مركز طوخ وتم ضبط 3 أطنان دواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل المصنع تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

من ناحية أخرى تمكنت مباحث التموين فى القليوبية من ضبط اثنين من أصحاب المخابز البلدية بدائرة قسم شرطة الخصوص بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم حيث استولى الأول على 10 ملايين و600 ألف جنيه والثاني على 351,315 جنيها من خلال إثبات عمليات وهمية على منظومة الخبز بصفة يومية وتصرفهما فى الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء.

وردت معلومات للعقيد احمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبي تفيد بقيام اثنين من أصحاب المخابز البلدية فى الخصوص بالتلاعب والاستيلاء على أموال الدعم واختراق منظومة التشغيل عبر إثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء.
وبعد استصدرا إذن من النيابة العامه تم ضبط المتهمين وبالفحص تبين إستيلاء المتهم الاول على أموال الدعم بدون وجه حق طبقا لتقرير الجهات المعنية حيث بلغ إجمالى المبالغ المالية التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا عشرة ملايين وستمائة وعشرة ألف جنيه وتبين أن المتهم الثاني استولى على مبلغ 351,315 جنيه.
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