بايدن يلغي قرارات ترامب بشأن تأشيرات الهجرة.. تفاصيل

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ألغى قرارات سلفه دونالد ترامب بشأن تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة.





وقال البيت الأبيض في بيان له: "الرئيس أصدر مرسومًا بإلغاء قيود ترامب على منح تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة".





وأمس الأربعاء، قال مشرعون أمريكيون إن خطة بايدن بشأن الهجرة تشمل جميع عناصر اقتراح قانون الهجرة الشامل، الذي قدمه بايدن في أول يوم له في منصبه.





وتضمن الخطة التي تحمل اسم "قانون المواطنة الأمريكية لعام 2021"، مسارًا مدته 8 سنوات لما يقرب من 11 مليون مهاجر غير شرعي للحصول على الجنسية، وعملية أقصر للوصول إلى الوضع القانوني لعمال الزراعة والمستفيدين من برنامج "الحالمين"، إضافة إلى خطة لتعزيز عمل الدوريات الحدودية من خلال التكنولوجيا.







