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مرأة

3 مرات يوميا .. مشروب يساعد المدخنين على تنظيف الرئتين

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:30 م
مشروب يساعد المدخنين
مشروب يساعد المدخنين على تنظيف الرئتين
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حياة عبد العزيز

كشفت دراسة جديدة عن مكونات طبيعية تساعد المدخنين على تنظيف الرئتين بسهولة.

وأشارت الدراسة أن قرع العسل من أبرز المكونات التي تساعد على تنظيف الرئة في المنزل.

ووفقا لموقع "magazin"،  نضع مكعبات قرع العسل مع الزنجبيل في لتر من الماء الساخن، بمجرد الغليان، اخفضي درجة الحرارة إلى أدنى درجة واطهيها ببطء لمدة ساعتين تقريبًا.

انتظر حتى يبرد الشراب، أضف عصير ليمونتين وعسل، يُضاف القطر ليذوب العسل تمامًا، يصفى ويصب في زجاجة وتناول ملعقة واحدة قبل وجبات الطعام، ثلاث مرات في اليوم.

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