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دراسة: نوع من المشروبات الساخنة يحمي من تساقط الشعر

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:31 م
نوع من المشروبات
نوع من المشروبات الساخنة يحمي من تساقط الشعر
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حياة عبد العزيز
تحتوي بعض العلاجات على خصائص قوية تعطي نتائج مبهرة في أكثر الحالات احتمالية بما في ذلك تساقط الشعر.

ووفقًا للدراسات وخبراء الصحة وفقا لموقع "express"، أن الشاي الأخضر كواحد من أكثر المشروبات صحة  ويمكن أن يساعد في زيادة نمو شعرك.

يشتهر الشاي الأخضر بكونه غنيًا بمضادات الأكسدة حيث أن معظم مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر تأتي من مركبات تعرف باسم الفلافانول.


وأفادت الدراسة، هذه الفلافانول هي نوع يعرف بمضادات الاكسدة، والكاتشين الأكثر وفرة وقوة في الشاي الأخضر هو epigallocatechin gallate (EGCG)، والذي تم ربطه بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.

ومع ذلك، ليس فقط انخفاضه المثير للإعجاب في الأمراض الصحية الخطيرة هو ما أثار اهتمام الشاي الأخضر ولكن أيضًا فوائده الرئيسية لشعر الفرد.

تستخدم مستخلصات الشاي الأخضر في العديد من الأغراض الأخرى، مثل منع تساقط.
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