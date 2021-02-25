دراسة: نوع من المشروبات الساخنة يحمي من تساقط الشعر

وأفادت الدراسة، هذه الفلافانول هي نوع يعرف بمضادات الاكسدة، و الكاتشين الأكثر وفرة وقوة في الشاي الأخضر هو epigallocatechin gallate (EGCG)، والذي تم ربطه بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.