فى ذكرى وفاته الأولى.. أحمد موسى يكشف كواليس لقاءاته بـ حسنى مبارك

توفى الرئيس محمد حسنى مبارك فى مثل هذا اليوم من العام الماضي، وقال الإعلامي أحمد موسى، فى هذا اليوم من العام الماضى إن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك له ما له وعليه ما عليه، والتاريخ هو من سيتحدث عن الرئيس الأسبق.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، منذ عام ماضى أن مبارك أكد له قبل وفاته أنه عاش في مصر وسيظل متواجدا بها وسيموت على أرضها.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لم يفكر مبارك على الإطلاق في ترك مصر، وسألته في لقاء بيني و بينه عن إمكانية تركه لمصر وقال لي إنه لن يترك مصر على الإطلاق وسيدفن فيها".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "مبارك ظل صامدا وتحمل الكثير، وهذا الرجل قدم لمصر الكثير وحافظ على اتفاقية السلام المبرمة مع إسرائيل".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "مبارك أعاد مقر الجامعة العربية إلى القاهرة وساهم في تقوية العلاقة بين مصر والدول العربية، و سألت مبارك عن القادة العرب وتحدث عن الشيخ زايد وقال: تربطني به علاقة قوية جدا".

