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سيارات

بعد الاندماج مع كرايسلر.. بيجو تكشف عن شعارها الجديد

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:59 م
بيجو
بيجو
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أماني نوار
تنفذ بيجو تغييرات عميقة واستراتيجية الدمج مع فيات كرايسلر ، وبيجو وستروين لتكوين مجموعة ستيلانتيس الشهيرة ، مع الكشف عن تحديث شعارها للمرة الـ 11 على مدار تاريخها، وذلك بجانب الشعار المحدث الجديد.


كما وعدت بيجو عملاق السيارات الفرنسية بوجود أفضل الخدمات في الوكالات والمواقع الرسمية لتوفير تجربة تسوق إلكترونية مرضية للعملاء.


وكشفت بعض التقارير أن رينو تنوى رفع مستويات الجودة ، والفخامة في أغلب موديلاتها من أجل استهداف الشرائح السوقية بموديلات مثل 308 الهاتشباك ، كما صرحت بيجو بأن الشعار الجديد يعكس مجال الموديلات الجديدة المحدثة ، والفلسفة الجديدة التي تقوم بها بيجو الآن .


يذكر أنه تم إطلاق تحالف جديد يدعي ستيلانتس STELLANTIS  وضم العديد من ماركات السيارات مثل جيب ودودج وكرايسلر ورام وألفا روميو ومازيراتي وبيجو وسيتروين وأوبل و الكثير غيرها.


كما تأمل وكالات كرايسلر حول العام بأن الاندماج بين فيات وبيجو وستروين سينعش حظوظ العلامة وربما هذا الاندماج يضمن مستقبل تلك العلامات لأعوام قادمة.
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