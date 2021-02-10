زيادة جديدة في أسعار بيجو 3008 بمصر

أعلنت الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية بيجو فى مصر، زيادة جديدة فى أسعار سيارات بيجو 3008 الجديدة موديل 2021 والتى تم طرحها منذ فترة بستة فئات فى الاسواق المصرية ، والتى تنتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.





وقدم الوكيل المحلى للسيارة بيجو 6 فئات هي الفئة الأولى Active Pack، والفئة الثانية Allure Pack، والفئة الثالثة GT الفئة الرابعة GT – Red interior ، و الفئة الخامسة GT Pack، والفئة السادسة GT Pack – Red interior.





وتستمد السيارة بيجو 3008 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.





وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التي تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة فى مدة زمنية 8.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





وتضم السيارة بيجو 3008 موديل 2021 ، العديد من وسائل الامان مثل الوسائد الهوائية للسائق الأمامى والراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع الكتروني للفرامل EBD ، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وبرنامج تدعيم الفرامل ABA، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، ونظام تنبيه للسائق، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وامكانية تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية، ونظام مانع إدارة المحرك ايموبليزر .





وتُضاف إلى ذلك كماليات أهمها مصابيح ضباب أمامية وخلفية بإضاءة LED، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وجنوط 17 بوصة، ومكييف هواء أوتوماتيكي مع وجود مخارج خلفية، وإمكانية التحكم فى المقاعد الامامية، ولوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، وفرامل يد كهربائية، ومسند يد أمامي خلفي، وزر تشغيل /إيقاف المحرك، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومرآة ذاتية التعتيم، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين، وحساسات مطر .

وخلال الساعات الماضية ارتفعت أسعار السيارة في مصر حيث بدأت الزيادات في سعر السيارة بقيمة 3000 جنيه وصولًا الي 5000 جنيه بما يشمل كل فئات السيارة المتوفرة في مصر .





وجاءت الزيادة في سعر السيارة كالتالي :

- Active Pack من 344.990 ألف الي 347.990 ألف جنيه بزيادة 3000 جنيه

- Allure Pack ارتفعت من 379.990 ألف الي 384.990 ألف بزيادة 5000 جنيه

- GT لاين ارتفعت من 414.990 ألف الي 419.990 ألف جنيه بزيادة 5000 جنيه.