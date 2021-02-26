في مشهد سينمائي.. إعادة إحياء لعبة الراكيت على شواطئ الإسكندرية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية، اليوم الجمعة، مبادرة لأحياء رياضة الراكيت على شواطئ الإسكندرية.





وذكرت المديرية في بيان، إن مجموعة من محبى اللعبة التى كانت منتشرة سابقا حرصوا على التجمع اليوم خوفا عليها من الاندثار ومارسوا تلك اللعبة في النادى الرياضي البحري بمشاركه ٣٠ من لاعبى الراكيت السكندريين من أجل إحيائها من جديد.





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وأشادت د. صفاء الشريف أن هذه المبادرة تأتي في فى إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري وتعزيز بناء مهارات الرياضيين، مشيدة بمنظر اللاعبين اليوم، حيث تجمعوا في مشهد سينمائي جميل على أحد شواطئ الإسكندرية.



