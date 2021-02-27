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اقتصاد

غدا.. قطع المياه عن العمرانية الشرقية والغربية لمدة 8 ساعات.. اعرف السبب

السبت 27/فبراير/2021 - 02:01 ص
مياه الشرب
مياه الشرب
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيرة عن انقطاع المياه عن مناطق (العمرانية الشرقية والعمرانية الغربية  ومتفرعاتهم)، وذلك من الساعة العاشرة مساء يوم غد الأحد الموافق 28-2-2021 حتى الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين الموافق 1-3-2021، ولمدة 8 ساعات.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن هذا القطع للخدمة يأتى نظرا لقيامها بأعمال ربط  خط مياه الشرب قطر 600 مم الجديد المغذي لمنطقتي العمرانية الشرقية والغربية، لتحسين الضغوط فى المنطقة.

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وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

كما توفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.
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