رسالة نارية للزمالك.. جالاتا سراي يحسم مصير مصطفى محمد

وجه نادي جالاتا سراي، رسالة حاسمة لإدارة نادي الزمالك بشأن مستقبل المهاجم مصطفى محمد، المعار للفريق التركي، لمدة موسم ونصف الموسم.





وترددت أنباء عن دخول مصطفى محمد دائرة اهتمامات كريستال بالاس الإنجليزي للتعاقد معه نهائيا.





ويحق لجالاتا سراي شراء عقد مصطفى محمد نهائيا من الزمالك مقابل 4 ملايين دولار، قبل يوم 31 ديسمبر 2021.





وقال عبد الرحيم البيرق، نائب رئيس نادي جالاتا سراي، عبر صحيفة (sozcu) إن مصطفى محمد سينضم نهائيا لجالطة سراي وسيتم تفعيل عقد شرائه نهائيا.





وأضاف: "لن يستطيع الزمالك بيعه لأي فريق بخلاف جالاتا سراي حتى لو تلقى عرضا بقيمة 20 مليون دولار".





وتألق مصطفى محمد مع جالاتا سراي منذ إعارته في شهر يناير الماضي وسجل 4 أهداف مع الفريق التركي.