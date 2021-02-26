آسر ياسين: مريت بتجارب فاشلة في حياتي الزوجية.. فيديو

قال الفنان آسر ياسين، إنه لم يتعجل في الزواج، مؤكدا أنه مر بتجارب غير ناجحة في حياته الزوجية.









وأضاف "آسر ياسين"، خلال استضافته ببرنامج "السيرة" المذاع عبر فضائية "دى إم سي": "اتجوزت وانا عندي 31 سنة ومريت بعلاقات غير ناجحة.. في الجواز كل واحد علي حسب وقته.. وفيه ناس صحابي اتجوزوا وخلفوا وهما في الجامعة.. الفترة الحالية بقى فيه استسهال في الانفصال".









وأردف: "كنت شايف الجواز من خلال والدي ووالدتي، بالرغم من أن أخويا اتجوز قبلي، وهو عنده 25 سنة.. لازم الشخص يكون مستعد للجواز، مش لازم الجواز يكون علشان الخلفة وخلاص".





وتحدث آسر ياسين عن والديه قائلا: "والدى كان قدوة بالنسبة لى، وأمى تعبت معانا جدا لكنها قدرت تسيطر على شقاوتى أنا وأخويا بالرياضة".







