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توك شو

آسر ياسين: مريت بتجارب فاشلة في حياتي الزوجية.. فيديو

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:56 م
آسر ياسين
آسر ياسين
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محمد القاضي
قال الفنان آسر ياسين، إنه لم يتعجل في الزواج، مؤكدا أنه مر بتجارب غير ناجحة في حياته الزوجية. 


وأضاف "آسر ياسين"، خلال استضافته ببرنامج "السيرة" المذاع عبر فضائية "دى إم سي": "اتجوزت وانا عندي 31 سنة ومريت بعلاقات غير ناجحة.. في الجواز كل واحد علي حسب وقته.. وفيه ناس صحابي اتجوزوا وخلفوا وهما في الجامعة.. الفترة الحالية بقى فيه استسهال في الانفصال".


وأردف: "كنت شايف الجواز من خلال والدي ووالدتي، بالرغم من أن أخويا اتجوز قبلي، وهو عنده 25 سنة.. لازم الشخص يكون مستعد للجواز، مش لازم الجواز يكون علشان الخلفة وخلاص".

وتحدث آسر ياسين عن والديه قائلا: "والدى كان قدوة بالنسبة لى، وأمى تعبت معانا جدا لكنها قدرت تسيطر على شقاوتى أنا وأخويا بالرياضة".


وكشف عن طفولته، قائلا: "وأنا عندى 4 سنين كنت بحب أجرب حاجات كتير، كنت بحط المخدات فوق بعضها وأطير من فوقها معرفش وقتها كنت بفكر فى ايه، مرة استخبيت فى فرن البوتاجاز، ومرة حطيت ايدى فى جنزير عجلة ومكنتش عارف أبكى ولا أصوت ولا أنادى على حد".
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