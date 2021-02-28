دعاء الامتحان.. 6 أدعية تعين على الحفظ وعدم النسيان

دعاء الامتحان .. يؤدي الطلاب هذة الايام امتحانات التيرم الدراسي الاول، ويصاب بعضهم بحالة من الارتباك والنسيان سواء خلال المراجعة النهائية قبل بدء اللجنة أو خلال الإجابة عن الأسئلة.
«صدى البلد» يقدم للطلاب، مجموعة أدعية من القرآن والسنة تعين على الحفظ وعدم النسيان والإجابة في الامتحان، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- علمنا أن ندعو الله تعالى ونذكره في كل أمور حياتنا.
قال تعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ»، وقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه – «لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء فإذا وقفت في الدعاء أعطيت الإجابة».
ويفضل للطالب أن يقول قبل المذاكرة: «اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل».
وبعد المذاكرة على الطالب أن يقول: «اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير».
وعند التوجه للامتحان يقول: «اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك، ولا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك».
وعند دخول الامتحان يقول: «رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا».
وعند بداية الإجابة يقول: «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي، بسم الله الفتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا يا أرحم الراحمين».
وعند تعسر الإجابة يقول: «لا إِلَهَ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ».
«صدى البلد» يقدم للطلاب، مجموعة أدعية من القرآن والسنة تعين على الحفظ وعدم النسيان والإجابة في الامتحان، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- علمنا أن ندعو الله تعالى ونذكره في كل أمور حياتنا.
قال تعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ»، وقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه – «لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء فإذا وقفت في الدعاء أعطيت الإجابة».
ويفضل للطالب أن يقول قبل المذاكرة: «اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل».
وبعد المذاكرة على الطالب أن يقول: «اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير».
وعند التوجه للامتحان يقول: «اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك، ولا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك».
وعند دخول الامتحان يقول: «رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا».
وعند بداية الإجابة يقول: «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي، بسم الله الفتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا يا أرحم الراحمين».
وعند تعسر الإجابة يقول: «لا إِلَهَ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ».