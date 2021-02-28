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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أهم الأخبار.. مدرب مصرى يرفض انضمام محمد صلاح لقائمة أولمبياد طوكيو.. وحقيقة إجراء عائشة الكيلاني 30 عملية تجميل

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:56 ص
انهيار منزل في أسيوط
انهيار منزل في أسيوط
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محمد شحتة
نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

مقتل متظاهرين وإصابة آخرين برصاص الشرطة في ميانمار
أفادت وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم الأحد، بمقتل مظاهرين اثنين وإصابة عدد آخر برصاص الشرطة في مدينتي يانجون ودواي في ميانمار.
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القمر العملاق يزين سماء مصر.. صور
يشهد العالم اليوم ظاهرة فلكية مميزة بإكتمال القمر في السماء  بنسبة 99.9% ليطلق عليه اسم القمر العملاق القمر الثلجي بسبب ظهوره في فصل الشتاء والذي يعرف أيضا باسم قمر النسر  وقمر الدب.
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الصحة: تسجيل 588 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا.. و49 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج  533 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 140460 حالة حتى اليوم.
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بالخطوات .. الصحة تعلن كيفية التسجيل بموقع لقاح كورونا .. صور
أطلقت وزارة الصحة والسكان، الموقع الإلكترونى لتسجيل وحجز لقاح كورونا، ولتسجيل طلب اللقاح أو متابعة الطلب من هنا 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن هناك عددا من الفئات لها أولوية فى الحصول على اللقاح وهم الطواقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وسيتم التوسع فى باقى فئات المجتمع مع توفير كميات أكبر من لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة.
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حادث المنزل المنهار بـ أسيوط .. إنقاذ 10 أشخاص من أسفل الأنقاض وانتشال 3 جثث
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جهود إنقاذ وانتشال سكان المنزل المنهار بقرية أولاد بدر بالفتح، والذي أسفر عن إنقاذ 10 أشخاص من أسفل الأنقاض واستخراج 3 جثث لربة منزل وطفلين.
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مفاجأة.. مدرب مصرى يرفض انضمام محمد صلاح لقائمة أولمبياد طوكيو
رفض أنور سلامة، مدرب النادي الأهلي السابق، فكرة ضم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الي صفوف منتخب مصر الأوليمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

وأكد أنور سلامة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد على أن محمد صلاح لن يقدم المنتظر منه خلال مشاركته في أولمبياد طوكيو كما يتخيل البعض.
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عيد ميلاد عائشة الكيلاني.. حقيقة إجرائها لـ 30 عملية تجميل
تحتفل الفنانة عائشة الكيلاني، بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أبرز فنانات الكوميديا في مصر، وقدمت العديد من الأدوار التي ظهرت من خلالها في دور الفتاة التي تتمتع بقدر ضئيل من الجمال.
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أصغر مروضة زواحف في مصر: التماسيح رجالتي.. والعقارب السامة متعتي
قدم الإعلامي عمرو الليثي حلقة خاصة من برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" عن تربية الزواحف السامة مثل الثعابين والعقارب، بالإضافة إلى التماسيح، خلال استضافته لاصغر مربية في مصر تدعى توتا. 
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علي جمعة: لا يكلف الله نفسا إلا بما تفهم وتعقل.. فيديو
قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، إن كلمة عقل في اللغة العربية، لها مكونات تختلف من ثقافة إلى أخرى ومن تربية إلى أخرى في مفرداتها وأجزائها ومفهومها.
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