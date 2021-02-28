أهم الأخبار.. مدرب مصرى يرفض انضمام محمد صلاح لقائمة أولمبياد طوكيو.. وحقيقة إجراء عائشة الكيلاني 30 عملية تجميل

يشهد العالم اليوم ظاهرة فلكية مميزة بإكتمال القمر في السماء بنسبة 99.9% ليطلق عليه اسم القمر العملاق القمر الثلجي بسبب ظهوره في فصل الشتاء والذي يعرف أيضا باسم قمر النسر وقمر الدب.

الصحة: تسجيل 588 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا.. و49 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 533 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 140460 حالة حتى اليوم.





بالخطوات .. الصحة تعلن كيفية التسجيل بموقع لقاح كورونا .. صور

أطلقت وزارة الصحة والسكان، الموقع الإلكترونى لتسجيل وحجز لقاح كورونا، ولتسجيل طلب اللقاح أو متابعة الطلب من هنا

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن هناك عددا من الفئات لها أولوية فى الحصول على اللقاح وهم الطواقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وسيتم التوسع فى باقى فئات المجتمع مع توفير كميات أكبر من لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة.