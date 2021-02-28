ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تصحيح المسار وتفادي الأخطاء.. الاتحاد السكندري ينهي استعدادته لمواجهة إنبي

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:29 م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
Advertisements
حسام الحارتي
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريبات شاقة استعدادا لمواجهة إنبي المؤجلة غدا" الأثنين "، ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الممتاز .

وطالب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لاعبي الفريق بالتركيز الجيد في خوض التدريبات وتحقيق الفوز على إنبي من أجل تصحيح مسار ومصلحة الجماهير .

ورفض حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري التراجع عن قراره بإستبعاد خماسي الفريق "عماد السيد ومحمود رزق وخالد قمر وصبري رحيل ومحمد عطوة وضمهم لقائمة الفريق في مباراة 

وأعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة الفريق التي سيواجه بها نظيره انبي في الجولة الرابعة من مؤجلات الدوري الممتاز والمقرر اقامتها يوم الاثنين علي استاد الاسكندرية في الساعة الخامسة مساءً.

وتضم القائمة كلًا من: محمد صبحي، عمرو خليل، صبحي سليمان، داميون لوي، هشام صلاح، السيد سالم، مروان النجار، كريم يحيي، خالد الغندور، مروان عطية، احمد نبيل مانجا، حسام عاشور، فوزي الحناوي، عبدالغني محمد، عمار حمدي، احمد حجي، عبدالسميع، احمد راشد، عادل نيمار، اوكوي، محمد الصباحي، رزاق سيسيه.

ويغيب عن الفريق كلًا من: خالد قمر، محمود رزق، عطوة، عماد السيد، صبري رحيل، عمرو الميداني؛ لأسباب فنية، وكريم الديب للإصابة، وروماريو للايقاف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عمار وقمر في الهجوم.. تشكيل الاتحاد السكندري في مواجهة الأهلي بالدوري

وصول إيمانويل أوكوى لمطار القاهرة استعدادا للانضمام لـ الاتحاد السكندري

حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري استعدادا لـ المصري

22 لاعبا بقائمة الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة الجونة

طائرة خاصة.. الاتحاد السكندري يتوجه إلى الغردقة لمواجهة الجونة .. صور

العميد يعلن قائمة الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة المقاصة

ترشيحاتنا

صدمة جديدة لمرتضى منصور من القضاء الإداري

أحمد قاسم يكتب: بودي جارد.. هتضحك بالعافية وهات مسكن صداع

حمادة صدقي يعتذر للإنتاج الحربي ويرحل إلى الهلال السوداني

ننشر تعديلات الشهر العقاري.. يخفض الضريبة لـ 1% في هذه الحالة والسداد على 3 أقساط

وصول عائلة يوسف شعبان إلى مستشفى العزل لإنهاء تصريح الدفن.. فيديو

مش هتشوفوا قارئ عداد تانى.. وزير الكهرباء يكشف تفاصيل خطة تغير العدادات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود عبد المغني في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو