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رياضة

حسام البدري وجهاز المنتخب يحضرون مباراة الأهلي وطلائع الجيش

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:57 م
حسام البدري
حسام البدري
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منتصر الرفاعي
تواجد الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مقصورة استاد الأهلي -we- السلام لمتابعة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في منافسات بطولة  الدوري الممتاز.

ورافق المدير الفني جهازه المعاون طارق  مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض ، وأنيس الشعلالي 

ويستعد المنتخب لبدء معسكره المغلق يوم ٢٠ مارس المقبل استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر  يومي ٢٥ و٢٩ في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا بالكاميرون،

ويواصل الجهاز الفني متابعة كل اللاعبين في هذه الفترة قبل إعلان القائمة النهائية في ضوء الاحتياجات الفنية للمنتخب خلال هذه المرحلة خاصة وأن الكابتن حسام البدري سبق وأكد علي فتح الباب أمام كل اللاعبين لنيل شرف فانلة منتخب مصر

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