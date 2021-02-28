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هالة زايد: مصر حصلت على ٣٨ مليون جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:01 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
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عادل نصار
عرضت "شاشة TeN"، مساء اليوم الأحد، تقريرا مصورا عن حصول مصر عليىأكثر من ٣٨ مليون جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال. 

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه من خلال علاقتنا مع منظمة الصحة العالمية واليونسيف استطاعت الحصول علي اكثر من ٣٨ مليون جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال. 

وأضافت زايد، في تصريحات لقناة TeN، أن الوزارة على أتم استعداد لبدء عمليات التطعيم، متابعة أنه لدينا ٥٤٠ وحدة ثابته وفرق متنوعة تذهب للنجوع والقرى. 

فيما أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من مركز طبي «أهالينا» بـ مدينة السلام محافظة القاهرة، والتي تستمر في الفترة من 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021 بالمجان للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.
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