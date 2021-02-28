هالة زايد: مصر حصلت على ٣٨ مليون جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال

عرضت "شاشة TeN"، مساء اليوم الأحد، تقريرا مصورا عن حصول مصر عليىأكثر من ٣٨ مليون جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال.





وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه من خلال علاقتنا مع منظمة الصحة العالمية واليونسيف استطاعت الحصول علي اكثر من ٣٨ مليون جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال.





وأضافت زايد، في تصريحات لقناة TeN، أن الوزارة على أتم استعداد لبدء عمليات التطعيم، متابعة أنه لدينا ٥٤٠ وحدة ثابته وفرق متنوعة تذهب للنجوع والقرى.



