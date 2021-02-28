الطب الوقائي: وصول 8.6 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أيام

قال علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر استقبلت قرابة نصف مليون جرعة من لقاحي أسترازينيكا وسينوفارم، ضد فيروس كورونا ومتوقع وصول 8.6 مليون جرعة في غضون الأيام القليلة المقبلة.





وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد،أنه تم الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية، وسوف يتم البدء في تطعيم كبار السن في 40 مركزًا على مستوى الجمهورية.





وأكد أن الوزارة تنظم حملة قومية سنويًا للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، وهناك نوعين للتطعيم ضد شلل الأطفال، الأول سنوي، والثاني عن طريق الحقن مرة واحدة .





وأوضح أن 26 دولة معظمهم في إفريقيا ونتيجة جائحة كورونا ظهرت عندهم حالات شلل الأطفال، وكان يجب تنظيم حملة تنشيطية لزيادة المناعة .





وأشار لا يوجد تعارض بين التطعيمات الدورية للأطفال، وبين الحملة، ونناشد أولياء الأمور تطعيم أطفالهم حتى لو حصل قبلها بيوم على التطعيمات الدورية.





وكشف الدكتور علاء عيد عن أن 16 مليونًا و700 ألف طفل يتم تطعيمهم، مشيرًا إلى وجود جرعة أخرى بعد شهر .