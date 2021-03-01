بنوع من التوابل تخلصى من التهاب اللثة فى لمح البصر

قد تساعدك بعض العلاجات الطبيعة فى التخلص من التهاب و السيطرة على "guardiandirect" اللثة و السيطرة على أمراض اللثة إليك أبرز تلك العلاجات وفقا لموقع





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الشاى الأخضر



يحتوي على كميات عالية من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل الالتهاب ويمكن للشاي الأخضر أن يساعد في مقاومة الاستجابة الالتهابية للجهاز المناعي للبكتيريا في الفم وقد يساعد شرب الشاي الأخضر في تحسين الصحة العامة



القرنفل







القرنفل فعال في تقليل البكتيريا المسببة لأمراض اللثة ويمكنك غلى القرنفل والمضمضة به لمدة 30 ثانية يمكنك أيضًا وضع مادة هلامية مباشرة والتدليك برفق حول اللثة





زيت الزيتون



يساعد فى الوقاية من التهابات الجلد الناتجة عن الجروح والخدوش الطفيفة و قد يساعد وضعه على اللثة في تخفيف تهيج الفم الطفيف وقتل البكتيريا التي قد تؤدي إلى أمراض اللثة.



الكركم



الكركم من التوابل التى لها القدرة على تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، يبدو أن لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.





المريمية



يمكنك صنع غسول المريمية بنفسك في المنزل أضيفى ملعقتين كبيرتين من المريمية الطازجة أو ملعقة صغيرة من المريمية المجففة إلى كوب أو اثنين من الماء المغلي. اتركه ينضج على نار هادئة لمدة 10 دقائق قبل تهدئته.





يمكنك تخزينه في زجاجة وشطفه بكمية قليلة مرتين يوميًا لمدة 30 ثانية فيعد غسول المريمارية طريقة علاج منزلى للثة الملتهبة أثبتت فعاليتها فى تسكين الألم يمكنك تجربتها بنفسك





المراجع ..

"guardiandirect"



