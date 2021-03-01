ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بنوع من التوابل تخلصى من التهاب اللثة فى لمح البصر

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:02 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
قد تساعدك بعض العلاجات الطبيعة فى التخلص من التهاب اللثة  و السيطرة على أمراض اللثة  إليك أبرز تلك العلاجات وفقا لموقع "guardiandirect"

اقرأ أيضًا |

الشاى الأخضر
 يحتوي  على كميات عالية من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل الالتهاب ويمكن للشاي الأخضر أن يساعد في مقاومة الاستجابة الالتهابية للجهاز المناعي للبكتيريا في الفم وقد يساعد شرب الشاي الأخضر في تحسين الصحة العامة

القرنفل

القرنفل  فعال  في تقليل البكتيريا المسببة لأمراض اللثة ويمكنك غلى القرنفل والمضمضة به  لمدة 30 ثانية يمكنك أيضًا وضع مادة هلامية مباشرة والتدليك برفق حول اللثة

زيت الزيتون

يساعد فى الوقاية من التهابات الجلد الناتجة عن الجروح والخدوش الطفيفة و قد يساعد وضعه على اللثة  في تخفيف تهيج الفم الطفيف وقتل البكتيريا التي قد تؤدي إلى أمراض اللثة.

 الكركم

الكركم من التوابل التى لها القدرة على تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، يبدو أن لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.

المريمية

يمكنك صنع غسول المريمية بنفسك في المنزل أضيفى ملعقتين كبيرتين من المريمية الطازجة أو ملعقة صغيرة من المريمية المجففة إلى كوب أو اثنين من الماء المغلي. اتركه ينضج على نار هادئة لمدة 10 دقائق قبل تهدئته.

يمكنك تخزينه في زجاجة وشطفه بكمية قليلة مرتين يوميًا لمدة 30 ثانية فيعد غسول المريمارية طريقة علاج منزلى للثة الملتهبة أثبتت فعاليتها فى تسكين الألم يمكنك تجربتها بنفسك

المراجع ..

"guardiandirect"


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

علاج تعرى جذور الأسنان وآلامها المزعجة فى أسرع وقت

بدون مسكنات.. حيل سريعة تخلصك من التهاب اللثة

5 طرق للتخلص من حساسية الأسنان

علاج بيتي لالتهاب اللثة .. حيل مضمونة تقضي على الألم بسرعة

من مطبخك.. علاجات سريعة لتعرى جذور الأسنان

أبرزها قتل الخلايا السرطانية.. فوائد صحية مذهلة لتناول القرنفل

ترشيحاتنا

بسبب النق.. نجيب ساويرس يعلن تغيير اسمه لـ نجيب منين.. ورد غير متوقع من هنيدي

«ورطة» في مسلسل أحمد السقا بسبب وفاة أحلام الجريتلي

أشرف زكي يوضح تفاصيل جنازة أحلام الجريتلي.. خاص

السعودية.. ضبط 6 مقيمين نفذوا عملية سرقة 649 ألف ريال في مكة

وزير العدل يكشف حقيقة إلغاء دعوى صحة التوقيع

ضبط شخص وفتاة بعد انتشار فيديو يتناولون فيه المخدرات ويمارسون الأعمال المنافية للآداب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشبه بعربيات التصادم.. شاهد اصطدام 30 سيارة ببعضها على طريق سريع| صور

بمبلغ خيالي.. ليدي جاجا تعوض عاملا ضحى بنفسه لإنقاذ كلابها من القتل| صور

بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لـ جولدن جلوب.. صور