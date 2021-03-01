الفروة تسبب كوارث .. هانى الناظر يحذر من تربية هذه الحيوانات بـ المنزل

قال الدكتور هانى الناظر ، استشارى الأمراض الجلدية ، إن ارتداء الكمامة فى هذه الفترة ستحمي الفرد من البكتريا والفطريات التى تنتقل عن طريق الأنف والفم .





وأوضح " الناظر "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر اكسترا نيوز ، الخطر من تربية الكلاب والقطط فى المنازل بالإضافة للعصافير والذين يسببون الحساسية والتى توجد فى شعر وفروة الحيوانات والتى تتناثر وتسقط على الأرض وتسبب حساسية الأطفال.





وحذر من الاقتراب إلى الأزهار واستنشاقها فى الوقت الحالى خاصة أن هذه الفترة يطلق عليها " التزهير" والتى تنثر معها حبوب اللقاح فى الجو والتى تتكاثر وتسبب حساسية ، خاصة أن حبوب اللقاح المحملة بـ الأتربة والتى تنتقل عبر الهواء تسبب التهابات فى العين ، الصدر ، الأنف.





وتابع أن تربية الكلاب والقطط فى المنازل بالإضافة للعصافير أيضأ تسبب الحساسية والتى توجد فى شعر وفروة الحيوانات والتى تتناثر وتسقط على الأرض وتسبب حساسية الأطفال.