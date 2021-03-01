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رياضة

عقب تولي منصبه الجديد.. ميدو يكشف عن موقفه من ارتفاع أسعار اللاعبين في بيراميدز

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:49 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف احمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق والمستشار الفني لفريق بيراميدز عن مهام عمله الجديد.

واكد ميدو في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن دوره في الفريق مجرد ابداء رأيه في اللاعبين وهل يستحقون التواجد في الفريق ام لا.

واضاف أن الحديث عن ضرورة وجود سقف لقيمة التعاقدات في الفريق أمر خارج اختصاصاته، مشددا على أن إدارة التعاقدات المسؤوله عن هذا الأمر.

وأشار إلى أن احاديث البعض في هذا الشان مثل " دس السم في العسل "، مشددا على أن عمله إبداء رأيه الفني في أداء اللاعبين

واضاف أن تدهور نتائج الفريق أمر سيىئ وسيتم الوقوف على الاسباب وحلها حتى يعود الفريق إلى سابق عهده.

وعن عمله الإعلامي أكد "ميدو" أنه على درجه من الاحتراف تمكنه من العمل في المجالين دون تضارب أو أزمات.
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