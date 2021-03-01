ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم بختام التعاملات.. اعرف أكثر

ارتفعت أ سعار الذهب في مصر بصورة طفيفة لم تجاوز حاجز الجنيه الواحد علي مستوي أعيرة الذهب المختلفة مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس لدي محلات الصاغة,





سجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا بالنسبة للجرام الواحد نحو 766 جنيها مقابل 765 جنيها أمس.





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فيما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة في أعيرة الذهب نحو 875 جنيها مقابل 874 جنيها أمس.





بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الذهب نحو 657 جنيها مقابل 656 جنيها أمس.





وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 511 جنيها مقابل 510 جنيهات أمس.







وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6128 جنيها وأوقية الذهب نحو 27.23 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 875.43 ألف جنيه.وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.