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أخبار العالم

بشرى سارة لـ الكويتيين بشأن فيروس كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:09 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن لقاحي جونسون آند جونسون وموديرنا سيصلان إلى البلاد قريبا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية قولها، إن وزارة الصحة قدمت عقودًا إلى لجنة المناقصات بخصوص شراء لقاحَي "مودرنا" و"جونسون"، لافتةً أن وصولهما إلى البلاد سيكون قريبًا بعد الموافقة عليهما وإنهاء جميع الإجراءات.

وقالت المصادر إنه من أهم أسباب شراء "مودرنا"، هو تخصيصه لصغار السن الذين يحتاجون التطعيم، إضافة إلى التوصيات العالمية بأخذ "جونسون" نظرًا لفاعليته مع فيروس كورونا الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرارات جاءت بعد تسجيل 124 حالة وفاة بسبب مضاعفات كورونا في البلاد خلال فبراير الماضي، إضافة إلى 25.009 إصابات، ودخول 102 حالة العناية المركزة، مقابل 14.388 إصابة و23 وفاة في يناير 2021، و7592 إصابة و53 وفاة في ديسمبر 2020. 

ويعتبر فبراير الماضي أكثر تسجيلًا للإصابات منذ تفشي الفيروس في البلاد.

كما أشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة تدرس في الوقت الحالي منح لقاح «أكسفورد» لمن هم فوق الـ65 عامًا.
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