تبدأ من 35 ألفا.. سيارات كورية داخل الشارع المصري| صور

مازال عدد من المركبات الكورية تتصدر السوق المصري للسيارات المستعملة، نظرًا لقدراتها الفنية العالية، واعتماديتها، وأسعارها المناسبة، بل اكتسبت ثقة الكثير من الجمهور عبر تاريخها الممتد في الشوارع المصرية منذ فترة التسعينيات.

وفي سياق هذا الموضوع سنستعرض قدرات أبرز 3 سيارات كورية في مصر تحمل شعار دايو.

1- دايو ماتيز

تحتوي دايو ماتيز على محرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 800 سي سي، قادر على إنتاج قوة قدرها 51 حصان، وبسرعة قصوى تقدر بـ 144 كم/ساعة، متصل بناقل حركة تقليدي الأداء "مانيوال" مكون من 5 سرعات، ويبلغ طول السيارة نسبة للقياسات الهيكلية نحو 3600 مم، وبعرض 1500 مم، و بارتفاع 1500مم.

ويتراوح سعر دايو ماتيز في سوق السيارات المستعملة بين 35 ألف جنيه وحتى 55 ألف جنيه.

2- دايو جوليت

تنتمي جوليت إلى فئة الهاتشباك، بينما زودت بمحرك سعة 1500 سي سي، بقوة قوة 85 حصان، وآخر مدعوم بـ عدد 2 كامة قادر على إنتاج قوة 105 حصان، وتتسارع العجلات عبر نوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال خماسي السرعات، والآخر أوتوماتيكي الأداء.

ويتراوح سعرها داخل السوق المصري للسيارات المستعملة بداية من 60 ألف جنيه وحتى 90 ألف جنيه.





3- دايو لانوس

تأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد طاقة قدرها 86 حصان عند الدوران 5800 لفة في الدقيقة، وعزم الدوران فيبلغ 133 نيوتن عند 3400 لفة في الدقيقة، وتتسارع من 0 إلى 100 في غضون 12.5 ثانية، بينما بلغت السرعة القصوى للسيارة نحو 180 كم/ساعة.

يبلغ طول دايو لانوس نحو 4,237 متر، وبعرض 1,678 متر، و بارتفاع 1.432 متر، وقاعدة عجلات قدرت نسبتها نحو 2.52 متر، وتحتوي من الداخل على تكييف هواء، و4 سماعات، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي للفئات عالية التجهيز.