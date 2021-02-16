أرخص 3 سيارات في السوق المصرية .. تعرف عليها

تتسابق كبرى شركات السيارات على إصدار العديد من النمازج و الفئات، والتي تختلف من حيث التجهيزات المقدمة و عناصر السلامة والرفاهية، ولكن يبقى عامل السعر يمثل أهمية كبيرة، لدى الكثير من الراغبون في فرصة الحصول على سيارة جديدة.





وفي السطور القادمة يقدم موقع "صدى البلد" ابرز 3 سيارات زيرو من فئة الهاتشباك.





1-زوتي Z100





زودت زوتي Z100 بمحرك سعة 1000 سي سي، يستطيع أن ينتج طاقة قوة 75 حصان، عند 6200 دورة في الدقيقة، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 90 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة "مانيوال" مكون من 5 سرعات.





وتمتعت بحزمة من التجهيزات مثل، وسائد هوائية أمامية، و فرامل ABS و EBD، و تكييف هواء، و مرايات جانبية كهربائية، و زجاج كهربائي، و قفل مركزي للأبواب.





و تأتي السيارة زوتي Z100 بسعر رسمي يبلغ 118 ألف جنيه.









2-سوزوكي اسبريسو

حصلت السيارة على محرك بسعة 1000 سي سي، قادر على انتاج قوة 67 حصان، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، و تستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة "مانيوال" خماسي السرعات، و تصل سرعتها القصوى إلى 150 كم، بينما تتسارع من وضع الثبات حتى تصل إلى سرعة 100 كم، خلال فترة زمنية مدتها 14.3 ثانية.





كما تأتي بعدة تجهيزات خاصة بوسائل الأمان مثل فرامل مانعة لللانغلاق ABS، و وسائد هوائية للمقاعد الأمامية AIR BAGS، ومستشعرات ركن خلفية، و سنتر لوك، و زجاج كهربائي، و تكييف هواء.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2021 بقيمة 146.900 ألف جنيه.









3-سوزوكي التو





تستمد السيارة سوزوكي التو قوتها من سواعد محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 800 سي سي قوة 47 حصان، وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة "مانيوال" مكون من 5 سرعات، عتمده على منظومة الجر الأمامى ويمكنها التسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ ساعة خلال 20 ثانية.





وتحتوي على باقة من التجهيزات مثل، وسائد الحماية AIR BAGS، و نظام الحماية ضد السرقة، و فرامل ABS، و خاصية التوزيع الالكتروني EBD، و تكييف هواء و نوافذ أمامية كهربائية.



