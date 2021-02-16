باقة أقل من 300 ألف جنيه .. أفضل 5 سيارات زيرو في هذه الفئة | صور



يفضل الكثير من المقدمين على شراء سيارة عقد المقارنات بين الخيارات المتاحة في الفئة السعرية التي يريدون شراء سيارة فيها، ليختاروا الافضل من حيث قطع الغيار و الاعتمادية وإعادة البيع.. ففي هذا السياق نطرح عليكم افضل خمس سيارات في فئة 300 الف جنيه.









1- تويوتا كورولا toyota corolla 2021





تعتمد تويوتا كورولا toyota corolla 2021 على محرك 1600 سي سي وعزم الدوران 154 نيوتن متر والمحرك ينتج 120 حصانا عند 6000 لفة/ دقيقة والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات CVT.









تويوتا كورولا 2021

تتسارع تويوتا كورولا toyota corolla 2021 من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 12 ثانية، وتعمل بنظام الجر الأمامي للعجلات، وتصل سرعتها القصوى حتي 190 km/h وتستهلك 6.8 لتر بنزين لكل 100 km .









تويوتا كورولا toyota corolla 2021 تأتي بخزان وقود سعة 50 لترا، وينصح باستخدام بنزين 92 لأنه أفضل وقود لضمان أعلى أداء للسيارة.











تويوتا كورولا 2021 الفئة الأولى

وتأتي تويوتا كورولا toyota corolla 2021 الفئة الأولى بالعديد من وسائل الراحة، فتتوافر بتكييف تاتش وباور ستيرنج كهربائي و4 زجاج كهرباء وعجلة قيادة مالتي فانكشن يمكنك التحكم من خلالها بالعديد من الوظائف الحيوية للسيارة والكاسيت والرد على المكالمات عن طريق ربط الهاتف بالسيارة، وبها مصابيح ضباب أمامية وخلفية وجنوط مقاس 15 بوصة وبها شاشة عداد 4.2 بوصة وشاشة أخرى للكاسيت 7 بوصة وراديو FM ومشغل MP3 وusb وaux









يبدأ سعر تويوتا كورولا toyota corolla 2021 من 295.000 جنيه للفئة المانيوال .









2- ام جي MG 6 2021

تأتي MG 6 بمحرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يولد قوة 169 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، وتنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي سباعي السرعات.









تحتوي MG 6 موديل 2021 على باقة متنوعة من وسائل الأمن والسلامة والتي تضمنت مجموعة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.









ويبلغ سعر MG 6 موديل 2021 من 284.990 جنيه لأول فئة .









3- ام جي MG ZS 2021





تنتمي ام جي MG ZS 2021 لفئة السيارات الـ suv وتأتي بمحرك 4 أسطوانات 1500 سي سي ذات قوة 123 حصانا، بعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بفتيس أوتوماتيك 4 سرعات.









‎سيارة mg zs





ام جي MG ZS 2021 تأتي بنظام الجر الأمامى، ويمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ ساعة، فى خلال 10.9 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك للسيارة ام جي MG zs من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافة إلى 100 كم هو معدل جيد نسبيا، خصوصا أن السيارة بحكم كبير بفضل تصميمها الـ suv.









‎سعر mg zs





تبدأ أ سعار إم جي mg zs من 254.990 جنيه حتى 287.990 جنيه.









4- رينو ميجان renault megane 2021





رينو ميجان renault megane 2021 متوفرة بنسختين مختلفتين من المحركات، حيث جاء الأول بسعة 1600 سي سي، و قادر على انتاج قوة 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران بلغ 156 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من طراز CVT.









بينما حصل الاصدار الثاني على محرك سعة 1200 سي سي "تيربو" مزدوج، يستطيع أن يولد قوة 130 حصانا، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي EDC مكون من 7 سرعات.









تمتعت رينو ميجان موديل 2021 بالعديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني EBD الخاص بالفرامل، ونظام Hill Start Assist، ونظام إيموبليزر لحماية السيارة ضد السرقة.









سعر رينو ميجان renault megane 2021





تبدأ اسعار رينو ميجان renault megane 2021 من 297.000 جنيه مصري









5- نيسان سنترا nissan sentra 2020





تأتي نيسان سنترا nissan sentra 2020 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 “حصانا”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر متصل بفتيس اوتوماتيك 5 سرعات جر امامي يتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، خلال 10.9 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر لكل 100 كم .









جاءت نيسان سنترا nissan sentra 2020 بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA” و جنوط سبور 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، ونظام ملاحي “GPS”، وزر تشغيل المحرك، ومكييف هواء ثنائي المناطق.









وجاءت نيسان سنترا nissan sentra 2020 بعجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل يتم ضبط ارتفاعها لتتناسب مع وضع السائق، وتضمنت خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وكاميرا خلفية، وشاشة وسائط متعددة.









سعر نيسان سنترا nissan sentra 2020



