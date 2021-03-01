ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ 7 خطوات.. علاج انسداد الأنف المزمن

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:44 م
علاج انسداد الأنف
علاج انسداد الأنف المزمن
Advertisements
آية التيجي
نلجأ عادة إلى علاج انسداد الأنف المزمن عندما نشعر بالضيق، وهو أمر في الغالب يحدث عندما تكون مصابًا بنزلة برد أو حساسية ، فإن الأغشية المبطنة للممرات الأنفية تصبح ملتهبة ومتهيجة.

وعندما يتم إنتاج المزيد من المخاط لطرد كل ما يسبب التهيج، فإنك ستكون بحاجة لـ علاج انسداد الأنف المزمن لمنع المضاعفات اتي يمكن ان تمنعك من ممارسة حياتك بشكل طبيعي، ومن أبرز طرق علاج انسداد الأنف مسببات الحساسية.

عندما تلجأ إلى علاج انسداد الأنف المزمن، فعليك التركيز على الحفاظ على ممرات الأنف والجيوب الأنفية رطبة، على الرغم من أن الناس يعتقدون أحيانًا أن الهواء الجاف قد يساعد في إزالة سيلان الأنف، إلا أنه في الواقع له تأثير معاكس، سيؤدي تجفيف الأغشية إلى زيادة تهيجها.

ويمكن لبعض النصائح البسيطة والفعالة ان تقضي وتقوم بـ علاج انسداد الأنف المزمن نهائيا، والحفاظ على ممرات الأنف رطبة، ومن أبرز هذه  الطرق، ما يلي :

1- استخدم المرطب أو المرذاذ.
2- خذ حمامًا طويلًا أو استنشق البخار من إناء به ماء دافئ (لكن ليس شديد السخونة).
3- اشرب الكثير من السوائل؛ حيث سيؤدي ذلك إلى ترقق المخاط ، مما قد يساعد في منع انسداد الجيوب الأنفية .
4- استخدم بخاخ محلول ملحي للأنف مالح ؛ حيث يمكن ان يساعد في  منع الممرات الأنفية من الجفاف.
5- ضع منشفة مبللة دافئة على وجهك، وقد يخفف الانزعاج ويفتح الممرات الأنفية.
6- استلقِ على وسادتين في الليل؛ حيث إن إبقاء رأسك مرتفعًا قد يجعل التنفس أكثر راحة.
7- تجنب حمامات السباحة المزودة بالكلور؛ حيث يمكن أن تهيج الممرات الأنفية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

علاجات طبيعية لتخفيف أعراض البرد والأنفلونزا

الحساسية و التدخين من أهم أسباب زيادة البلغم والمخاط

مع التقلبات الجوية..علاجات سريعة للجيوب الأنفية

علاج بيتي للجيوب الأنفية

طريقة علاج انسداد الأنف عند النوم.. مجربة ومضمونة

علاج للرشح والزكام في يوم واحد بالأعشاب

ترشيحاتنا

4 سنوات بلا مأوى.. قصة سبّاحة شهيرة تعيش في المقابر

عوض تاج الدين: هذا اللقاح هو الوحيد المعتمد في العالم

تبدأ من 35 ألفا.. سيارات كورية داخل الشارع المصري| صور

فتنة في مرمى الزمالك.. قصة الأزمة بين جنش وأبو جبل من "التصريحات" إلى التمرد

الكويت تسجل ارتفاعًا في حالات الإصابة بكورونا

أساء لنفسه.. رئيس الإنتاج الحربي يهاجم حمادة صدقي ويكشف الموقف النهائي من أزمة المسحات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسمة لمسجون يهرب تثير ضجة في العالم.. صور

4 سنوات بلا مأوى.. قصة سبّاحة شهيرة تعيش في المقابر

تبدأ من 35 ألفا.. سيارات كورية داخل الشارع المصري| صور