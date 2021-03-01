بـ 7 خطوات.. علاج انسداد الأنف المزمن





وعندما يتم إنتاج المزيد من المخاط لطرد كل ما يسبب التهيج، فإنك ستكون بحاجة لـ علاج انسداد الأنف المزمن لمنع المضاعفات اتي يمكن ان تمنعك من ممارسة حياتك بشكل طبيعي، ومن أبرز طرق بحاجة لـ علاج انسداد الأنف المزمن لمنع المضاعفات اتي يمكن ان تمنعك من ممارسة حياتك بشكل طبيعي، ومن أبرز طرق علاج انسداد الأنف مسببات الحساسية.





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عندما تلجأ إلى علاج انسداد الأنف المزمن ، فعليك التركيز على الحفاظ على ممرات الأنف والجيوب الأنفية رطبة، على الرغم من أن الناس يعتقدون أحيانًا أن الهواء الجاف قد يساعد في إزالة سيلان الأنف، إلا أنه في الواقع له تأثير معاكس، سيؤدي تجفيف الأغشية إلى زيادة تهيجها.





ويمكن لبعض النصائح البسيطة والفعالة ان تقضي وتقوم بـ علاج انسداد الأنف المزمن نهائيا، والحفاظ على ممرات الأنف رطبة، ومن أبرز هذه الطرق، ما يلي :





1- استخدم المرطب أو المرذاذ.

2- خذ حمامًا طويلًا أو استنشق البخار من إناء به ماء دافئ (لكن ليس شديد السخونة).

3- اشرب الكثير من السوائل؛ حيث سيؤدي ذلك إلى ترقق المخاط ، مما قد يساعد في منع انسداد الجيوب الأنفية .

4- استخدم بخاخ محلول ملحي للأنف مالح ؛ حيث يمكن ان يساعد في منع الممرات الأنفية من الجفاف.

5- ضع منشفة مبللة دافئة على وجهك، وقد يخفف الانزعاج ويفتح الممرات الأنفية.

6- استلقِ على وسادتين في الليل؛ حيث إن إبقاء رأسك مرتفعًا قد يجعل التنفس أكثر راحة.