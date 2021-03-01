ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نقل زوج ملكة بريطانيا إلى أكبر مستشفى قلب في أوروبا

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:25 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلن قصر باكنجهام، أن الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، نُقل من مستشفى إلى آخر في لندن يوم الاثنين لتلقي العلاج من عدوى وملاحظة حالة قلبية كانت موجودة مسبقًا.

وحسب "سي إن إن"، أدخل دوق إدنبرة البالغ 99 عامًا إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في 17 فبراير بعد أن شعر بتوعك، وأكد القصر في وقت لاحق أنه يعالج من عدوى.

وأمضى فيليب 14 يومًا و 13 ليلة هناك - وهي أطول فترة إقامة له في المستشفى حتى الآن - قبل نقله يوم الاثنين إلى مستشفى سانت بارثولوميو، أيضًا في لندن، حيث سيستمر الأطباء في علاجه من العدوى، وكذلك إجراء الاختبارات والمراقبة لحالة القلب الموجودة مسبقًا.

ووفقا لموقع المستشفى على الإنترنت يتخصص سانت بارثولوميو في رعاية القلب، والذي يوصف بأنه "أكبر مستشفى خدمة متخصصة في أمراض القلب والأوعية الدموية في أوروبا".

ولا يزال الدوق مرتاحًا ويستجيب للعلاج، لكن من المتوقع أن يظل في المستشفى حتى نهاية الأسبوع على الأقل، وفقًا لبيان صادر عن مكتب الاتصالات الملكي.

وقال الابن الأصغر للأمير فيليب، الأمير إدوارد، لشبكة سكاي نيوز البريطانية مؤخرًا إن والده كان "أفضل كثيرًا" وكان يتطلع إلى العودة إلى المنزل.

وأضاف إدوارد "لقد تلقينا بعض الرسائل الرائعة  من جميع الناس. ونحن نقدر ذلك حقًا و قمت بتوصيلها".

وتنحى الأمير فيليب، الذي سيكمل عامه المائة في يونيو، عن الحياة العامة في 2017 ونُقل إلى المستشفى عدة مرات في السنوات الأخيرة. 

في ديسمبر 2019، تلقى علاجًا في المستشفى لحالة موجودة مسبقًا. تنازل دوق إدنبرة عن رخصة قيادته في فبراير 2019 بعد تعرضه لحادث سيارة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عمره 99 عاما.. نقل الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إلى المستشفى

القصر الملكي يكشف حقيقة إصابة الأمير فيليب بفيروس كورونا

بعد احتجازه في المستشفى 3 أيام.. تطور الحالة الصحية لـ زوج الملكة إليزابيث

الأميرة يوجيني تحدد اسم أحدث مولود في العائلة البريطانية المالكة

زوج الملكة إليزابيث لن يغادر المستشفى.. حقيقة إصابته بمرض خطير

مرض غامض سبب احتجاز الأمير فيليب 10 أيام في المستشفى

ترشيحاتنا

نداء أخير احذروا غضب الجماهير.. هيثم فاروق: محبط للغاية من لاعبي الزمالك

رؤية النبي في المنام .. 3 سور قرآنية و5 أعمال تجعلك ترى رسول الله

مستشار الرئيس يكشف عن اللقاح الوحيد المعتمد لكورونا في العالم

ملخص مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري

مكانه خارج مصر.. نجم الأهلي السابق: صالح جمعة يعاني من مشكلة في التأسيس

أهالي مساكن الميناء النهري فى المنصورة يستغيثون من تراكم القمامة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

تعرفي على الفوائد الصحية لعمل الدلكة