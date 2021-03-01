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أخبار العالم

الجزائر تحسم موقفها من إرسال جيشها للقتال مع فرنسا في الساحل الأفريقي

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:38 م
عبدالمجيد تبون
عبدالمجيد تبون
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محمد عثمان
أعلن الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أنه تم وضع حد للخلافات القائمة بين فرنسا والجزائر، بفضل علاقته الطيبة مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وقال "تبون"، في لقاء صحفي، إن هناك لوبيات قوية داخل فرنسا تحاول التشويش على تسوية العلاقات بين فرنسا والجزائر، مضيفًا أن المؤرخ بنيامين ستورا المكلف بإعداد تقرير عن ملف الذاكرة تلقى كفنًا بعد تعيينه وتعرض لتهديدات بالقتل، وفقًا لصحيفة "النهار أونلاين" الجزائرية.

وأكد تبون أنه لن يسمح بأن يكون هناك تجارة في ملف الذاكرة".

وبخصوص إرسال قوات عسكرية للساحل قال تبون إنه أبلغ ماكرون بأنه لن يرسل الجيش للقتال في الساحل، مضيفًا: "حتى ولو كنا ننوي إرسال قوات للساحل، بمجرد ما قالها ماكرون كنا سنتراجع عن ذلك".

وتابع: "لن أرسل أولاد الشعب للتضحية في مالي أو غيرها ".

ونوه الرئيس تبون بأنه "خلال السنوات الماضية عزلنا أنفسنا عن محيطنا وتواجدنا الطبيعي مع إفريقيا.. ليست لدي عقدة من المستعمر السابق وفرنسا تحسب لنا ألف حساب".

وتابع: "الجزائر  دولة ذات سيادة وليست دولة محمية تطبق ما يُملى عليها.. لا أحد يفرض عليّ قراراتي وعندما أقرر أنفذ ولو على حساب رأسي".
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