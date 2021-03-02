أحدث ظهور لـ سمية الألفي من عيد ميلاد عمر الفيشاوي.. شاهد

وعلق أحمد الفيشاوي، على الصور: "عيد ميلاد سعيد.. بحبك يا عمر".





وتفاعل عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وتمنوا له عام سعيد، وجاءت أبرز التعليقات، فيما بين: " ربنا يخليكم لبعض.. الشبه بينكم ما له حدود.. عيد ميلاد سعيد وربنا يحفظكم لبعض ".





وتعد آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي أغنية "نمبر 2"، والتي تصدرت التريند بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".





من ناحية أخرى، يشارك الفيشاوي في فيلم "30 مارس" من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني.





الفيلم من بطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف.



