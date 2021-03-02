إعلان مهم في الصين لحماية الناس من كورونا.. التنفيذ في يوليو









قال المستشار الصحي الأول للحكومة الصينية، اليوم الثلاثاء، إن الصين تهدف إلى تطعيم 40 بالمئة من سكانها ضد كوفيد -19 بحلول نهاية يوليو، مما يتطلب زيادة كبيرة في التطعيمات حتى مع زيادة صادراتها من اللقاحات، وفق ما ذكرت صحيفة كرونيكل هيرالد.





ذكر المستشار الكبير "تشونج نانشان"، خبير الفيروسات، الذي ساعد في تشكيل استجابة الصين لكوفيد -19 في بداية ظهور الوباء، إن النسبة الحالية لجرعات اللقاح المعطاة لكل 100 شخص في الصين هي 3.56 ، وهي أقل بكثير من تلك الموجودة في إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.





أضاف تشونج إن الهدف كان تطعيم 40٪ من الناس بحلول نهاية يونيو ، مستشهدا بصلاته في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وذلك وفق ما صرح به في منتدى على الإنترنت عقدته جامعة تسينجهوا الصينية ومعهد بروكينجز في واشنطن.





أوضح تشونج أن هدف تطعيم 40٪ سيتم تحقيقه في يوليو ، بعد مراعاة نسبة الأشخاص الذين لا يريدون التطعيم.





ولفت تشونح إلى إن تطعيم 40٪ بحلول نهاية يوليو ستشمل الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة أو جرعتين.





وتتطلب ثلاثة لقاحات صينية الصنع حقنتين ، بينما تتطلب اللقاحات الأخرى جرعة واحدة.









قال تشونج إن الصين ، التي وافقت على أربعة لقاحات لفيروس كورونا تم تطويرها محليًا لاستخدامها لعامة الناس ، أعطت 50.52 مليون جرعة اعتبارًا من 28 فبراير.





أفادت صحيفة جلوبال تايمز ،في يناير، أن السلطات كانت تهدف إلى تطعيم 50 مليون شخص قبل العام القمري الجديد في فبراير.





تم استخدام لقاح سينوفاك بيوتيك في حملات التطعيم الجماعية في البرازيل وتركيا وإندونيسيا.





ووافقت شركة كانسينو بيولوجيكس على تزويد المكسيك بملايين الجرعات.



