وزير خارجية السودان: 80% من العرب أفارقة ومهددون بسبب سد النهضة

أكدت وزير خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدى، أن السودان ومصر مهددان بسبب سد النهضة، لافتة أن 80% من عرب العالم هم أفارقه واي محاولة بتغييب العرب من افريقيا او تصويرهم بأنهم ليسوا جزءا من افريقيا امر خطير جدًا.





وأضافت "الصادق" خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع سامح شكري وزير الخارجية، نسعى ونجتهد فى معادلات تسوية ولا يمكننا السكوت عن تصرفات اثيوبيا، ولذلك نحن بصورة فيها الكثير من الشفافية ونسعى لأن تتوقف اثيوبيا عن تلك التصرفات الفردية لأنها قد تأخذ كل الإقليم الى مرحلة لا نريد ان نصل اليها.





وأشارت إلى أن السودان أعلن ويلتزم بالسلام والتنمية لشعوبه ومد أيادي التعاون لجيراننا، ودون ان نتخلى عن سيادتنا او نتهاون عن حق شعوبنا.



