أخبار الرياضة.. نقل رضا عبد العال إلى المستشفى.. الغندور يهاجم ميدو.. وسؤال مثير للجدل عن أشرف بن شرقي في امتحان الحقوق

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، في الساعات الماضية، أخبار رياضية مختلفة حول الأحداث المحلية والعربية والعالمية، والتي جاءت أبرزها كالتالي:





قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم، الثلاثاء، في إطار البرنامج التدريبي؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقبلة.



أعلن نادي الهلال السوداني تولي حمادة صدقي تدريب الفريق رسميا، خلفا للصربي زوران مانولوفيتش، الذي رحل بسبب سوء النتائج.





أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بيانا صحفيا حيال ما تردد عن اتجاه اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى تعليق المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للأندية المشاركة ببطولة الدوري الممتاز.





أثار امتحان أحد المواد كليه حقوق جامعه سوهاج، جدلا كبيرا عبر السوشيال ميديا خاصة أنه يثير روح التعصب الرياضي .





استقر حسام البدري، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على عدم استدعاء عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، خلال معسكر الفراعنة المقرر إقامته فى شهر مارس الجارى لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية، وذلك حال استمرار ابتعاده عن المشاركة مع فريقه بسبب الإصابة.





شن الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، هجوما عنيفا على أحمد حسام ميدو المستشار الفني لنادي بيراميدز، ومقدم برنامج أوضة اللبس.





كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن ملامح مجلس إدارة الاتحاد الافريقي الجديد خلفا لـ أحمد احمد رئيس لاتحاد السابق.





تعرض رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية الأسبق إلى وعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية وتم نقله على أثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة.





كشف أحمد رضا عبدالعال نجل الكابتن رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية الأسبق تطورات الحالة الصحية لوالده بعد نقله للمستشفي خلال الساعات القليلة الماضية .





تسود حالة من الغضب داخل نادي ليفربول الإنجليزي، بعد تصريحات شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي، بشأن استدعاء الدولي محمد صلاح، نجم الريدز، في أولمبياد طوكيو المقبلة.









كشف مارك مايولاس الإعلامي بقناة Tv3 الإسبانية، موقف نادي برشلونة، من التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، نقل مواجهات ناديي الاتحاد والأهلي إلى ملعب آخر بسبب أعمال الصيانة في ستاد مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية "الجوهرة المشعة".



