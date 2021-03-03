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حوادث

ضبط لص تخصص في سرقة المساكن بالإسكندرية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:46 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وارتكابه (4) حوادث سرقة، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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