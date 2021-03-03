اسعار الذهب إلى أين في الفترة المقبلة؟.. شعبة المعادن النفيسة توضح

توقع وديع أنطون، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن تشهد أسعار الذهب استقرارا خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن اسعار الذهب لن تشهد تراجعا أكثر من ذلك.





وقال عضو شعبة الذهب في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن أسعار الذهب شهدت تراجعا غير متوقع خلال الفترة الحالية، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 762 جنيها للجرام الواحد.





وأرجع عضو شعبة الذهب السبب إلى بداية زول جائحة كورونا وتلقى المواطنين على مستوى العالم اللقاحات المضادة للفيروس، بالإضافة إلى أن المصانع في أمريكا والدول الأوروبية عاودت العمل مره أخرى، وهو ما أثر على أسعار الأسهم في البورصة بالإيجاب، حيث شهدت الأسهم الأمريكية والأوروبية ارتفاعا.

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