انهيار حاد.. أسعار الذهب تتراجع 12 جنيها خلال تعاملات اليوم

أسعار الذهب في مصر

وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 نحو 869جنيها .

سجل سعر عيار 21 الاكثر انتشارا نحو 756 جنيها

بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 648جنيها .

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 نحو 501 جنيه .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,056 جنيها .

وأوقية الذهب وصلت نحو 26,906 جنيه.

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 865,143 ألف جنيه.



سعر الذهب بالصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية ، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.









وعن أسعار الذهب عالميا ، هبطت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، للجلسة السادسة في سبع جلسات، إذ ظل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا يتعرض لضغوط جراء توقعات بأن عوائد الخزانة الأمريكية سترتفع بفضل المزيد من التحفيز الاقتصادي.









وتراجعت الأسعار في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1732.51 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن انخفضت لأدنى مستوياتها منذ 15 يونيو عند 1706.70 دولار أمس، الثلاثاء، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1728.90 دولار.