في يومه العالمي..علامات تكشف أن طفلك الرضيع يعاني من ضعف السمع

يحتفل العالم يوم 3 مارس من كل عام بـ اليوم العالمي للسمع ، وتعتبر حاسة السمع احد الحواس الهامة التي تساعدنا على التواصل مع من حولنا وتميز الأصوات من حولنا، وعندما يفقد الإنسان هذه الحاسة قد تسبب له بعض الخلل.



ويولد الأطفال بعيوب خلقية في حاسة السمع، مما يتسبب لهم في فقدان حاسة السمع، وقد يكون فقدان السمع نتيجة عيوب خلقية وراثية و يسمى فقدان السمع الخلقي، أو بسبب التعرض لخطأ ما أثناء الولادة، أو بعدها نتيجة سقوط الطفل، أو غيرها من الحوادث التي يمكن ان يتعرض لها الأطفال الرضع.

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فقدان السمع هو عيب خلقي شائع يمكن أن يؤثر على قدرة الطفل على تطور الكلام واللغة والمهارات الاجتماعية، ويمكن أن يحدث فقدان السمع عندما لا يعمل أي جزء من الأذن بالطريقة المعتادة.





ويتم فحص سمع معظم الأطفال كجزء من فحص حديثي الولادة قبل مغادرتهم المستشفى بعد الولادة، وإذا كنت تعتقد أن طفلك يعاني من ضعف السمع ، أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص به على الفور؛ حيث ان العلاج المبكر لفقدان السمع مهم لصحة طفلك ونموه.





يمكن أن تتراوح ضعف السمع او فقدانه من خفيفة إلى شديدة؛ حيث ان المعتدلة: يمكن فيها سماع بعض أصوات الكلام ، ولكن من الصعب سماع الأصوات الهادئة، اما عن فقدان السمع الشديد فلا يمكنك سماع أي أصوات كلام، ويمكنك فقط سماع ضوضاء عالية جدًا.





يمكن أن تشمل علامات ضعف السمع لدى طفلك الرضيع ـ ووفقا لما نشر في موقع marchofdimes ما يلي:





1- لا ينزعج الطفل من الأصوات العالية

2- لا يتلفت الطفل إلى الصوت بعد بلوغه 6 أشهر

3- عدم قول كلمات مفردة مثل "ماما" أو "دادا" عندما يبلغ من العمر سنة واحدة

4- يدير رأسه إذا رآك ، ولكن عندما تناديه لا ينتبه للصوت.