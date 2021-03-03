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مرأة

في اليوم العالمي.. من هم المهددون بفقدان السمع

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:27 م
في اليوم العالمي
في اليوم العالمي .. من هم المهددون بفقدان السمع
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اسماء محمد
يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لـلسمع  وهو أحد أهم الحواس التى تمكن الإنسان لتواصل مع البيئة المحيطة  والأشخاص الآخرين ولكن بعض الأشخاص يحدث لديهم خلل فى هذه الحاسة ويصابون بـ ضعف أو فقدان السمع .

ووفقا لما جاء في موقع "  Mayo Clinic " نعرض لكم أهم أسباب ضعف السمع ومن هم المهددون به .

تلف الأذن الداخلية
يؤدي التقدم في السن والتعرض للضوضاء الصاخبة إلى تآكل الشعيرات أو الخلايا العصبية في القوقعة التي ترسل إشارات صوتية إلى الدماغ. عندما تتلف أو تفقد هذه الشعيرات أو الخلايا العصبية ، لا تنتقل الإشارات الكهربائية بكفاءة ، ويحدث فقدان السمع.

قد تصبح النغمات ذات الحدة العالية مكتومة بالنسبة لك. قد يكون من الصعب عليك اختيار الكلمات مقابل ضوضاء الخلفية.

التراكم التدريجي لشمع الأذن
يمكن لشمع الأذن أن يسد قناة الأذن ويمنع توصيل الموجات الصوتية. يمكن أن تساعد إزالة شمع الأذن في استعادة السمع.
عدوى الأذن ونمو العظام أو الأورام غير الطبيعية. في الأذن الخارجية أو الوسطى ، يمكن أن يتسبب أي منها في فقدان السمع.
تمزق طبلة الأذن (ثقب غشاء طبلة الأذن)
يمكن أن تتسبب الانفجارات الصاخبة من الضوضاء والتغيرات المفاجئة في الضغط وخز طبلة الأذن بجسم ما والعدوى في تمزق طبلة الأذن والتأثير على سمعك.

المهددون به 
تتضمن العوامل التي قد تضر أو ​​تؤدي إلى تساقط الشعر والخلايا العصبية في الأذن الداخلية ما يلي:

شيخوخة. يحدث تنكس هياكل الأذن الداخلية بمرور الوقت.
ضوضاء عالية. 
قد يؤدي التعرض للأصوات العالية إلى إتلاف خلايا الأذن الداخلية. يمكن أن يحدث الضرر مع التعرض الطويل الأمد للضوضاء العالية ، أو من انفجار قصير للضوضاء ، مثل طلقة نارية.
الوراثة. قد يجعلك التركيب الجيني أكثر عرضة لتلف الأذن من الصوت أو التدهور الناتج عن الشيخوخة.
الضوضاء المهنية
الوظائف التي تكون فيها الضوضاء العالية جزءًا معتادًا من بيئة العمل ، مثل الزراعة أو البناء أو أعمال المصانع ، يمكن أن تؤدي إلى تلف داخل أذنك.
ضوضاء ترفيهية
يمكن أن يؤدي التعرض للضوضاء المتفجرة ، مثل أصوات الأسلحة النارية والمحركات النفاثة ، إلى فقدان سمع فوري ودائم. تشمل الأنشطة الترفيهية الأخرى ذات مستويات الضوضاء العالية بشكل خطير التزلج على الجليد أو ركوب الدراجات النارية أو النجارة أو الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة.

بعض الأدوية: يمكن لأدوية مثل المضاد الحيوي جنتاميسين والسيلدينافيل (الفياجرا) وبعض أدوية العلاج الكيميائي أن تلحق الضرر بالأذن الداخلية، يمكن أن تحدث تأثيرات مؤقتة على سمعك - رنين في الأذن (طنين الأذن) أو فقدان السمع، إذا كنت تتناول جرعات عالية جدًا من الأسبرين أو مسكنات الألم الأخرى أو الأدوية المضادة للملاريا أو مدرات البول العروية.

بعض الأمراض. قد تؤدي الأمراض أو الأمراض التي تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة ، مثل التهاب السحايا ، إلى تلف قوقعة الأذن.
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