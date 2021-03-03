موقف مرعب .. ثعبان ضخم يتجول بين الصخور في أحد مناطق السعودية

سجل مواطن سعودي لحظات مرعبة لثعبان نادر من فصيلة الهوام الضخمة يتجول بين الصخور في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.





وخلال مقطع الفيديو الذي لم تتجاوز مدته الدقيقة قام الثعبان الضخم بالدخول بين صخور منطقة العارض التي تعرف بانتشاره الكبير لهذا النوع من الثعابين، وفقًا لصحيفة «تواصل» السعودية.





وأوضح المواطن عبر تسجيل صوتي، أن ثعبان الهوام يعتبر من الأنواع النادرة، موضحا أنه يأكل الماعز البري ويساعده في ذلك تميزه بحجم الضخم وسهولة في الحركة.









وأشار إلى أن هذه الفصيلة من الثعابين تتواجد أيضًا بمدينة الرياض في مناطق شعيب وبير بين ظهرة لبن والمحدود.





وانهالت التعليقات على الفيديو من رواد مواقع التواصل بالمملكة، وكان أبرزها: « يا لطيف، اناكوندا!!!!، الحمد لله أننا بالقصيم، ننشاهد بإنقاذ الوضع من انتشارها».