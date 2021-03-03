ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

موقف مرعب .. ثعبان ضخم يتجول بين الصخور في أحد مناطق السعودية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:38 م
ثعبان
ثعبان
Advertisements
يارا زكريا
سجل مواطن سعودي لحظات مرعبة لثعبان نادر من فصيلة الهوام الضخمة يتجول بين الصخور في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.  

وخلال مقطع الفيديو الذي لم تتجاوز مدته الدقيقة قام الثعبان الضخم بالدخول بين صخور منطقة العارض التي تعرف بانتشاره الكبير لهذا النوع من الثعابين، وفقًا لصحيفة «تواصل» السعودية.

وأوضح المواطن عبر تسجيل صوتي، أن ثعبان الهوام يعتبر من الأنواع النادرة، موضحا أنه يأكل  الماعز البري ويساعده في ذلك تميزه بحجم الضخم وسهولة في الحركة. 


وأشار إلى أن هذه الفصيلة من الثعابين تتواجد أيضًا بمدينة الرياض في مناطق شعيب وبير بين ظهرة لبن والمحدود.

وانهالت التعليقات على الفيديو من رواد مواقع التواصل بالمملكة، وكان أبرزها: « يا لطيف، اناكوندا!!!!، الحمد لله أننا بالقصيم، ننشاهد بإنقاذ الوضع من انتشارها».
  
جدير بالذكر أن الثعبان عادة يختبىء لفريسته بين الأغصان والأوراق أو في الأماكن التي يتوقع فيها مرور فريسته وعند اقترابها منه يثب عليها بلمح البصر، ويغرس أنيابه السامة في جسدهها، كما يعتبر حوالى 400 نوع فقط من الثعابين سامًا. 



ثعبان الهوام ثعبان الهوام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بطول 10 أمتار ..عائلة تعثر على ثعبان ضخم في حديقة بالقرب من منزلهم .. شاهد

ضخمة الحجم.. مقاطع مرعبة لثعابين تتجول في شوارع اسكتلندا.. فيديو

لحظات مرعبة.. ثعابين عملاقة تتجول في شوارع مدينة أوروبية.. شاهد

قط أليف ينقذ طفلين من هجوم ثعبان فتاك.. ونهايته محزنة

ترشيحاتنا

في الصيدليات بالمجان .. بشرى سارة يزفها وزير الصحة السعودي بشأن لقاح كورونا

التموين تطرح كوبون الخير.. سلع مجانية لغير القادرين في رمضان

شاهد .. شاب يجري عملية ولادة قيصرية في حادثة غير مسبوقة

حتى الزملكاوية غسلوه نقدا.. هذا ما جناه رمضان صبحي بعد رحيله عن الأهلي؟

شديد البرودة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الخميس

تحذير من الصحة: نحن الجهة الوحيدة المسئولة عن التطعيم بلقاحات كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة..علاقة الأذن الداخلية بتوازن الحركة.. من هم المهددون بفقدان السمع؟.. وأعراض وعلاج السل الكامن

أسعار فئات كيا سبورتاج موديل 2021 بالسوق المصري | صور

شاهد.. مزاد سيارات حوادث عالمية "جديد فى مصر"