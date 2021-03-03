رابطة تجار السيارات : قرارات "المالية" لصالح انتشار المركبات الكهربائية.. وتوفر العملة الصعبة

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ، إن قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بوضع خصومات على جمارك السيارات الكهربائية المستعملة ، قرار جريء ويحترم ويخدم قطاع السيارات الكهربائية فى الانتشار .





وأضاف أبو المجد فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان منح سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي أو بمحركين للدفع "كهرباء، بنزين" خصما 10% من القيمة "فوب" بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية، والتي ترد إلى مصر من أول أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية سبتمبر من العام التالي ، يعتبر مساعدة لنجاح مبادرة جو جرين التى انطلقت منذ فترة من وزارة التجارة والصناعة بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى .





وأوضح أن خصم 10% من القيمة "فوب" يساعد على دعم انتشار السيارات البديلة مثل العاملة بالكهرباء او الهجينة او التى تعمل بالغاز الطبيعى ، ويساعد عددا كبيرا على استيراد السيارات الكهربائية ، لانها اصبحت المستقبل الان والذى اتجهت أنظار الدولة المصرية اليه هذه الفترة ، الاعتماد على السيارات النظيفة للحفاظ على البيئة .





وتابع أبو المجد ان جميع القرارات التى تساعد على التحول لاستخدام ودعم الطاقة البديلة ، هو تحول لاستغلال العملة الصعبة فى شراء السلع الاساسية ، وتجنب وتوفير ملايين الدولارات فى شراء المواد البترولية ومشتقاتها .





والجدير بالذكر ان وزارة المالية المصرية أصدرت قرارا يتضمن تيسيرات جديدة في حساب الضريبة الجمركية لسيارات الركوب المستعملة التى تعمل بالكهرباء ، وجاءت بخصم 10% من القيمة "فوب" بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية، والتي ترد إلى مصر من أول أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية سبتمبر من العام التالي.





كما تضمن القرار منح سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي أو بمحركين للدفع "كهرباء، بنزين" المستوفاة للقواعد الاستيرادية، والتي ترد إلى مصر بعد نهاية شهر سبتمبر من العام التالي لسنة الموديل خصم 10% من القيمة "فوب" عن كل سنة من السنتين التاليتين بدءًا من شهر أكتوبر من كل عام، ومنح خصم 5% عن كل سنة من السنوات التالية بدءًا من أكتوبر من كل عام، وفي كل الأحوال لا تزيد نسب الخصم على 50%.