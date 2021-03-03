وفاة ابنة الشاعر مأمون الشناوي بعد معاناة مع المرض

رحلت اليوم عائشة الشناوى ابنة عم الناقد طارق الشناوي، وابنة الشاعر الكبير الراحل مأمون الشناوى، بعد معاناة مع المرض.

وكتب طارق الشناوي عبر حسابه بـ "فيسبوك:" انتقلت لرحاب الله تعالى قبل ساعات ابنة عمي السيدة الرائعة عائشة مأمون الشناوي".





و قال الناقد الفني طارق الشناوي، فقدنا أعدادًا ضخمة من فنانين وعظماء منذ عام 2019، كان آخرهم الفنان الكبير يوسف شعبان الذي بدأ أعماله في مطلع الستينيات واستطاع أن يكون فارس السينما الأول.

وأضاف الشناوي خلال لقاء له لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أن الفنان الكبير يوسف شعبان محط اهتمام كبار المخرجين رغم اختلاف أفكارهم الخاصة بالعمل لأنهم كانوا يرون فيه حضورًا ضخمًا.

وتابع الشناوي أن الفنان يوسف شعبان اضطر للتبرؤ من بعض أعماله، على الرغم من النجاح الكبير الذي تحقق بها، منها "حمام الملاطيلي".