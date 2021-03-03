ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاة ابنة الشاعر مأمون الشناوي بعد معاناة مع المرض

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:21 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

رحلت اليوم عائشة الشناوى ابنة عم الناقد طارق الشناوي، وابنة الشاعر الكبير الراحل مأمون الشناوى، بعد معاناة مع المرض.

وكتب طارق الشناوي عبر حسابه بـ "فيسبوك:" انتقلت لرحاب الله تعالى قبل ساعات ابنة عمي السيدة الرائعة عائشة مأمون الشناوي".


و قال الناقد الفني طارق الشناوي، فقدنا أعدادًا ضخمة من فنانين وعظماء منذ عام 2019، كان آخرهم الفنان الكبير يوسف شعبان الذي بدأ أعماله في مطلع الستينيات واستطاع أن يكون فارس السينما الأول.


وأضاف الشناوي خلال لقاء له لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أن الفنان الكبير يوسف شعبان محط اهتمام كبار المخرجين رغم اختلاف أفكارهم الخاصة بالعمل لأنهم كانوا يرون فيه حضورًا ضخمًا.


وتابع الشناوي أن الفنان يوسف شعبان اضطر للتبرؤ من بعض أعماله، على الرغم من النجاح الكبير الذي تحقق بها، منها "حمام الملاطيلي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حقيقة نقل الفنان يوسف شعبان لـ العناية المركزة وتدهور صحته بسبب كورونا

رانيا يوسف ناعية الفنان يوسف شعبان: وداعا

شوبير وفهمي وأكرم حسني والبزاوي وإدوارد وإنجي ينعون يوسف شعبان بكلمات مؤثرة

نانسي عجرم وحكيم ويسرا وصلاح عبد الله ينعون يوسف شعبان

أجاد التعبير بـ العين .. ناقد فنى: الراحل يوسف شعبان أتقن لهجات أدواره

شاهد.. انهيار ابنة يوسف شعبان بالبكاء خلال مراسم جنازة والدها

ترشيحاتنا

الحكومة : التوزيع غير المتكافئ للقاحات كورونا عالميًا يؤدى إلى 4 تريليونات دولار خسائر اقتصادية

بعد تسجيل 150 ألف مواطن.. بدء تطعيم لقاح كورونا غدا

شديد البرودة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الخميس

بعد مد المهلة من الحكومة.. غرامة تصل إلى مليون جنيه على التعامل بـ الكاش

الرحيل نهاية الموسم.. تفاصيل مثيرة لقرار الأهلي ضد كهربا

كوارث كهربا.. عدم الالتزام يغرم نجم الأهلي 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات واسعار بيجو 5008 موديل 2021 بالسعودية

لو مصاب بكورونا.. 7 خطوات يجب اتباعها لحماية نفسك وأسرتك

بعد تصدرها تريند.. أجمل إطلالات تكشف أناقة مها أبو عوف